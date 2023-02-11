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Enkaz altındaki cansız vatandaşı soydu. Vicdan yoksunu

Hatay'da enkazda hayatını kaybeden bir vatandaşın kredi kartlarını çalıp, alışveriş yapan zanlı Adana'da yakalandı. İfadesi alınan zanlı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 11:34
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Vicdan yoksunu. Enkaz altındaki cansız vatandaşı soydu

Enkaz altındaki cansız vatandaşı soydu. Vicdan yoksunu
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Hatay'da enkaz altında kalıp, ölen vatandaşın kredi kartlarını çaldı. Bir de alışveriş yaptı. Adana Polisinin yakaladığı zanlı tutuklanıp, cezaevine gönderildiZanlı Adana Çukurova ilçesinde yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri deprem sonrası apartmanların terk edilmesiyle yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı tedbir aldı. Polis taksi içerisindeki bir şahıstan şüphelenip durdurdu. Şahsın GBT sorgusunu yaptığı sırada çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı aramada Hatay ilinde ikamet eden E.S.’ye ait 3 kredi kartı olduğunu ve kartlardan bin liralık alışveriş yapıldığını tespit etti.

Polis yaptığı incelemede E.S.’nin Hatay’da yaşanan depremde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis bunun üzerine Mustafa B. (22) zanlıyı gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı.

 

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