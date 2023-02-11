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NASA deprem bölgesi için yeni açıklama yaptı. Uzaydan çekilen deprem fotoğraflarını yayınladı

NASA, Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin uzaydan çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. NASA, fotoğrafları yayınlayarak depremle ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 13:48
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NASA uzaydan çekilen deprem fotoğraflarını yayınladı

NASA deprem bölgesi için yeni açıklama yaptı. Uzaydan çekilen deprem fotoğraflarını yayınladı
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NASA tarafından yayınlanan bilgi notunda 6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin batısında etkili olan 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin her iki ülkede de can ve mal kayıplarına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlk deprem, yüzeyin 18 kilometre altındaki bir fayda gerçekleşti. Derinliği nispeten az olması, depremin merkez üssünden yüzlerce kilometre uzaktaki bölgeleri etkileyen şiddetli sarsıntılar oluşmasına yol açtı. İlk depremden yaklaşık dokuz saat sonra 7,5 büyüklüğünde bir deprem daha ve çok sayıda artçı deprem de kaydedildi.

Depremle birlikte NASA ile birlikte dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar depreme ve neden olduğu hasara ilişkin ilgili uydu verilerini işlemeye başladı.”

 

NASA tarafından yayınlanan bilgi notunda 6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin batısında etkili olan 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin her iki ülkede de can ve mal kayıplarına yol açtığı ifade edildi.

NASA’nın açıklaması şöyle:

“İlk deprem, yüzeyin 18 kilometre altındaki bir fayda gerçekleşti. Derinliği nispeten az olması, depremin merkez üssünden yüzlerce kilometre uzaktaki bölgeleri etkileyen şiddetli sarsıntılar oluşmasına yol açtı. İlk depremden yaklaşık dokuz saat sonra 7,5 büyüklüğünde bir deprem daha ve çok sayıda artçı deprem de kaydedildi.

Depremle birlikte NASA ile birlikte dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar depreme ve neden olduğu hasara ilişkin ilgili uydu verilerini işlemeye başladı.”

NASA'da jeofizikçi olarak görev yapan Eric Fielding, "Uzun bir fay segmentinin yüzeye kadar parçalandığı, çok büyük ve güçlü depremlerdi. Depremler birçok şehri ve köyü kapsayan geniş bir alanda, çok şiddetli bir sarsıntıya yol açtı. 7.8 büyüklüğündeki depremin kırılma uzunluğu ve büyüklüğü, ABD San Francisco'yu yerle bir eden 1906 depremine benziyordu.”

Görselde Türkoğlu, Kahramanmaraş ve Nurdağı’nın bazı kısımlarına ilişkin, ilk gelen verilerle oluşturulan bir hasar haritası var.

Koyu kırmızı alanlar, binaların, evlerin ve altyapının ciddi hasar aldığı veya zeminin değiştiği yerleri temsil ederken, turuncu ve sarı alanlar orta derecede veya kısmen hasar görmüş yerleri gösteriyor. Her piksel (nokta) yaklaşık 30 metre genişliğindedir.

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