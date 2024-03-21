TFF Başkanı Büyükekşi olaylı derbi sonrası ilk kez konuştu: İki kulübümüze de geçmiş olsun

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF'nin ev sahipliğinde tüm Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

"HEPİNİZE KATILIMINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Tüm profesyonel kulüplere davete katılımlarından dolayı teşekkür eden Büyükekşi, "Ramazan ayının başında kulüplerimizin değerli temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya gelmek istedik. Perşembe günü Milli Takımımız ile Macaristan'a hareket ediyoruz. Cuma günü Macaristan Milli Takımı ile maç yapacağız. Daha sonra Viyana'ya geçeceğiz, Avusturya Milli Takımı ile de salı günü oynayacağız. Milli maçlarımız öncesinde hepinize iftarımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DOSTLUK, SEVGİ VE KARDEŞLİĞE ÇOK İHTİYACI VAR"

TFF Başkanı Büyükekşi, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart'ta oynanan derbi mücadelesinde ve sonrasında yaşanan olaylara da değindi.

Büyükekşi, şu şekilde konuştu:

"Bu mübarek günlerde, özellikle hafta sonu oynanan maçta maalesef istemediğimiz olaylarla karşılaştık. İki kulübümüze de geçmiş olsun diyoruz. Türkiye'nin bu mübarek Ramazan ayında dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Hepimizin bu konuda tüm profesyonel, amatör liglerde daha dikkatli olması gerekiyor. Taraftarlar iki dudağımızdan çıkacak sözlere çok itibar ediyor, onları yönlendiriyoruz. Bu yüzden söylemlerimizde daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Neticede futbol bir temaşa oyunu, dostluk, kardeşliğe çağrı yapan oyun. Keyif alınması gereken bir oyun. Bizim de sizden ricamız gençlerimizi, özellikle bu konuda, mutlaka holiganlığa karşı, şiddete karşı, teröre karşı uyanık olmaya davet etmemiz lazım. Ben ve Yönetim Kurulumuz bu gece sizlerle beraber olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz, sağ olun var olun. Allah kabul etsin."