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Son dakika... Mahir Akkoyun adliyeye sevk edildi. Market etiketlerine Erdoğan ve Bahçeli'yi koyup pahalılığı anlatmıştı

Market raflarına Erdoğan ve Bahçeli’nin fotoğraflarını basarak pahalılığı anlatan Mahir Akkoyun “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve Seçim Kanunu’nda yer alan “Reklam ve ilan yasağı” suçlamaları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 14:04
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Son dakika... Mahir Akkoyun adliyeye sevk edildi

Son dakika... Mahir Akkoyun adliyeye sevk edildi. Market etiketlerine Erdoğan ve Bahçeli'yi koyup pahalılığı anlatmıştı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının da olduğu çıkartmalar hazırlayan bir grubun raflara yapıştırdıkları çıkartmalar gündem olmuştu.

Etiketleri basarak sosyal medyada paylaşan Mahir Akkoyun İzmir’de gözaltına alındığını duyurmasının ardından adliyeye sevk edildi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Akkoyun’un gözaltı gerekçesi belli oldu.

Halk TV'de yer alan bilgilere göre, Akkoyun’a “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve Seçim Kanunu’nda yer alan “Reklam ve ilan yasağı” suçlamaları yöneltildi. Akkoyun’a yöneltilen Seçim Kanunu’ndaki suçlama maddesinin mülkü amirlerin sorumluluğundaki bir konu olduğu öğrenildi.

Ayrıca Akkoyun’un bazı sosyal medya paylaşımları da soruşturma dosyasına konuldu.

NE OLDU?

Krize tepki göstermek isteyen sosyal medyadaki bir grup, bazı market ve mağazalarda satılan ürünlerin üzerine etiket yapıştırdı.

Etiketlerde Erdoğan ve Bahçeli’nin fotoğraflarını yanına “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazdığı görüldü.

Sosyal medyada 'Gençlik Devirecek' isimli hesabı açılarak market etiketlerine yapıştırıldığını gösteren paylaşımlar yapıldı.

Çıkartmalarda, “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde”, “Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun” ifadeleri yer aldığı görüldü.

Mahir Akkoyun İzmir’de gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Akkoyun, “Gözaltına alınıyorum. Konak Güvenlik Şube” dedi.

AKŞENER TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akkoyun'un gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak" ifadelerini kullandı. Akşener, Twitter'daki paylaşımında, "Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı" dedi.

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