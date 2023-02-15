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  • Mahsun Kırmızıgül Adıyaman'dan seslendi. "Siz çadırlara girmeden ben eve dönmeyeceğim"

Mahsun Kırmızıgül Adıyaman'dan seslendi. "Siz çadırlara girmeden ben eve dönmeyeceğim"

Ünlü şarkıcı, yönetmen ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından yardım için Adıyaman'a gitmişti. Depremzedeler için seferber olan Kırmızıgül, "Sözüm söz... O çadırlara siz girmeden ben eve dönmeyeceğim" dedi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 09:56
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Mahsun Kırmızıgül: Siz çadırlara girmeden ben eve dönmeyeceğim

Mahsun Kırmızıgül Adıyaman'dan seslendi. ''Siz çadırlara girmeden ben eve dönmeyeceğim''
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Türkiye'yi hüzne boğan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından Mahsun Kırmızıgül de afet bölgesine gitti. 

Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Kırmızıgül, Adıyaman'daki son durumu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarla aktarıyor.

"SİZ ÇADIRLARA GİRMEDEN BEN EVE DÖNMEYECEĞİM"

Yeni bir paylaşımda bulunan  Mahsun Kırmızıgül, "Depremin 2'nci gününde Adıyaman'a geldik. Merkezde, ilçelerde, köylerde halka tek tek çadır, battaniye, tulum dağıttık. Dağıtmaya devam edeceğiz. Önceliğimiz özel çocuklar, yaşlılar, hamile veya bebekli kadınlar. Çadırımız bitti. Sözüm söz... O çadırlara siz girmeden ben eve dönmeyeceğim" dedi.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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