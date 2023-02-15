Mahsun Kırmızıgül Adıyaman'dan seslendi. ''Siz çadırlara girmeden ben eve dönmeyeceğim''

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Türkiye'yi hüzne boğan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından Mahsun Kırmızıgül de afet bölgesine gitti.

Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Kırmızıgül, Adıyaman'daki son durumu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarla aktarıyor.

"SİZ ÇADIRLARA GİRMEDEN BEN EVE DÖNMEYECEĞİM"

Yeni bir paylaşımda bulunan Mahsun Kırmızıgül, "Depremin 2'nci gününde Adıyaman'a geldik. Merkezde, ilçelerde, köylerde halka tek tek çadır, battaniye, tulum dağıttık. Dağıtmaya devam edeceğiz. Önceliğimiz özel çocuklar, yaşlılar, hamile veya bebekli kadınlar. Çadırımız bitti. Sözüm söz... O çadırlara siz girmeden ben eve dönmeyeceğim" dedi.



