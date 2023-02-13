Mahsun Kırmızıgül: Burası Adıyaman değil Acıyaman

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremin ardından Mahsun Kırmızıgül de soluğu Adıyaman'da aldı. Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Kırmızıgül, afet bölgesinde yaşadığı duygusal anları anlattı.

''BURASI ADIYAMAN DEĞİL ACIYAMAN''

Ünlü şarkıcı, "Ölen eşinin ve oğlunun yanı başında duran acılı babaya teselli etmek için sarıldım. Babanın gözlerinde yaş kalmamış... Bana bakıp 'Benim babam, burası 'Adıyaman' değil, buranın adı artık 'Acıyaman' dedi ve sustu, konuşmadı bir daha" ifadelerini kullandı.

"ACININ EN DİBİNİ YAŞIYORUZ"

Daha sonra "Burası 'Adıyaman' değil, artık burası 'Acıyaman" diyen Mahsun Kırmızıgül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahada işimiz şimdi bitti. Burada halkla birlikte acının en dibini yaşıyoruz. Halkın büyük çoğunluğunun yoksul olduğu bölgede halk çok öfkeli, çok kızgın... Bu öfke öyle kolay kolay geçecek türden değil" ifadelerini aktardı.