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Mahsun Kırmızıgül: Burası Adıyaman değil Acıyaman

Mahsun Kırmızıgül, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından yardım için Adıyaman'a gitti. Afet bölgesinde bulunan Kırmızıgül, yaşadığı duygusal anları anlattı: "Halkla acının en dibini yaşıyoruz"

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 14:28
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Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül deprem bölgesinde yaşananları anlattı

Mahsun Kırmızıgül: Burası Adıyaman değil Acıyaman
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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremin ardından Mahsun Kırmızıgül de soluğu Adıyaman'da aldı. Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Kırmızıgül, afet bölgesinde yaşadığı duygusal anları anlattı. 

''BURASI ADIYAMAN DEĞİL ACIYAMAN''

Ünlü şarkıcı, "Ölen eşinin ve oğlunun yanı başında duran acılı babaya teselli etmek için sarıldım. Babanın gözlerinde yaş kalmamış... Bana bakıp 'Benim babam, burası 'Adıyaman' değil, buranın adı artık 'Acıyaman' dedi ve sustu, konuşmadı bir daha" ifadelerini kullandı.

"ACININ EN DİBİNİ YAŞIYORUZ"

Daha sonra "Burası 'Adıyaman' değil, artık burası 'Acıyaman" diyen Mahsun Kırmızıgül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahada işimiz şimdi bitti. Burada halkla birlikte acının en dibini yaşıyoruz. Halkın büyük çoğunluğunun yoksul olduğu bölgede halk çok öfkeli, çok kızgın... Bu öfke öyle kolay kolay geçecek türden değil" ifadelerini aktardı.

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