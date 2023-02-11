Mahsun Kırmızıgül Minik Zeynep'in notunu paylaştı. Okuyanları ağlattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Türkiye'yi hüzne boğan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından Mahsun Kırmızıgül de afet bölgesine gitti. Yakın arkadaşı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile koordineli şekilde çalışan Kırmızıgül, bugün Adıyaman'da tulum dağıttı.

"KORKMAYIN GÜZEL KARDEŞİM! EVİMİZDE VEREBİLECEĞİMİZ HER ŞEYİ VERECEĞİZ"

Ünlü sanatçı, minik Zeynep'in "Korkmayın güzel kardeşlerim sizin için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Üzülmeyin evimizde verebileceğimiz her şeyi vereceğiz. Ağabeyim, ablalarım, annem ve ben siz üşümeyin diye elimizden gelenin fazlasını yapacağız" şeklindeki notunu Instagram hesabından paylaştı.

"ZEYNEP'E BİR NOT İLETMEMEİ İSTEDİLER"

Duygusal anlar yaşayan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Adıyaman'da tulumları dağıttık. Tulumları alan depremzedelerden bir aile paketin içinden küçük Zeynep’in yazısı ile karşılaşmış. Aile çok duygulanmış. Zeynep’e bir not iletmemi istediler. Aktarıyorum; 'Zeynep seni seviyoruz, Adıyaman'da bir ailenin olduğunu bilmeni istiyoruz."

"HAYATIMIN TOKADINI YEDİM"

Adıyaman'a gittikten sonra sosyal medyada art arda paylaşımlar yapan Kırmızıgül, Adıyaman'da halk geceyi sokaklarda geçiriyor. Binlerce insan yakınlarından bir ses, bir haber bekliyor. Ben çok duygusal sahneler, filmler çektiğimi sanıyormuşum. Oysa böylesi içimi ürperten, beni böylesine yıkan bir trajedi ile karşılaşmadım. İnanın hayatımın tokadını yedim" mesajını yazmıştı.



