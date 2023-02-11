11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Mahsun Kırmızıgül Minik Zeynep'in notunu paylaştı. Okuyanları ağlattı

Mahsun Kırmızıgül Minik Zeynep'in notunu paylaştı. Okuyanları ağlattı

Ahbap Derneği ile koordineli olarak depremzedelere yardımda bulunan yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Adıyaman'da yaşadığı duygusal anı paylaştı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 17:47
Takip Et

Minik Zeynep'in notu Mahsun Kırmızıgül'ü duygulandırdı

Mahsun Kırmızıgül Minik Zeynep'in notunu paylaştı. Okuyanları ağlattı
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Türkiye'yi hüzne boğan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından Mahsun Kırmızıgül de afet bölgesine gitti. Yakın arkadaşı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile koordineli şekilde çalışan Kırmızıgül, bugün Adıyaman'da tulum dağıttı.

"KORKMAYIN GÜZEL KARDEŞİM! EVİMİZDE VEREBİLECEĞİMİZ HER ŞEYİ VERECEĞİZ"

Ünlü sanatçı, minik Zeynep'in "Korkmayın güzel kardeşlerim sizin için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Üzülmeyin evimizde verebileceğimiz her şeyi vereceğiz. Ağabeyim, ablalarım, annem ve ben siz üşümeyin diye elimizden gelenin fazlasını yapacağız" şeklindeki notunu Instagram hesabından paylaştı.

"ZEYNEP'E BİR NOT İLETMEMEİ İSTEDİLER"

Duygusal anlar yaşayan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Adıyaman'da tulumları dağıttık. Tulumları alan depremzedelerden bir aile paketin içinden küçük Zeynep’in yazısı ile karşılaşmış. Aile çok duygulanmış. Zeynep’e bir not iletmemi istediler. Aktarıyorum; 'Zeynep seni seviyoruz, Adıyaman'da bir ailenin olduğunu bilmeni istiyoruz."

"HAYATIMIN TOKADINI YEDİM"

Adıyaman'a gittikten sonra sosyal medyada art arda paylaşımlar yapan Kırmızıgül, Adıyaman'da halk geceyi sokaklarda geçiriyor. Binlerce insan yakınlarından bir ses, bir haber bekliyor. Ben çok duygusal sahneler, filmler çektiğimi sanıyormuşum. Oysa böylesi içimi ürperten, beni böylesine yıkan bir trajedi ile karşılaşmadım. İnanın hayatımın tokadını yedim" mesajını yazmıştı.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
1
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
2
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
3
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
4
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
5
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
6
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Depremde hayatını kaybeden polis memuru İstanbul'da toprağa verildi
﻿Depremde hayatını kaybeden polis memuru İstanbul'da toprağa verildi
﻿Depremde hayatını kaybeden polis memuru İstanbul'da toprağa verildi
﻿Ankara Çankaya’da icradan satılık daire
﻿Ankara Çankaya’da icradan satılık daire
﻿Ankara Çankaya’da icradan satılık daire
﻿İstanbul Şile’de icradan satılık taşınmaz
﻿İstanbul Şile’de icradan satılık taşınmaz
﻿İstanbul Şile’de icradan satılık taşınmaz
﻿Bursa Mustafakemalpaşa’da icradan satılık dubleks daire
﻿Bursa Mustafakemalpaşa’da icradan satılık dubleks daire
﻿Bursa Mustafakemalpaşa’da icradan satılık dubleks daire
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.