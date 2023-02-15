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  • Ahmet Mete Işıkara Hatay için 12 yıl önce uyarmış. Deprem Dede'nin bu sözlerini yetkililerin yüzüne çarpmalı

Ahmet Mete Işıkara Hatay için 12 yıl önce uyarmış. Deprem Dede'nin bu sözlerini yetkililerin yüzüne çarpmalı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremi 'Deprem Dede' olarak bilinen Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara'nın 12 yıl önceden bildiği ve Hatay'a dikkat çekerek "Tedbir alın" uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 11:08
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Deprem Dede Hatay'daki depremi 12 yıl önceden bilip uyarmış

Ahmet Mete Işıkara Hatay için 12 yıl önce uyarmış. Deprem Dede'nin bu sözlerini yetkililerin yüzüne çarpmalı
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'Deprem Dede' olarak bilinen ve 2013 yılında hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve dönemin Kızılay Derneği Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Mete Işıkara'nın 12 yıl önce Hatay depremi için uyardığı ortaya çıktı. Işıkara'nın bir an önce tedbir alınması gerektiği o açıklaması yeniden  gündeme geldi.

Karar Gazetesi'nde yer alan habere göre; Işıkara, 2011 yılında Adana'da düzenlenen bir panelde özellikle 7 büyüklüğündeki olası bir Hatay depremi için şu uyarılarda bulunmuştu:

"Hatay’da da uzun bir süredir deprem yok. Özellikle 7’nin üzerinde deprem yok. Ama geriye baktığınız zaman Hatay’da 7’nin üzerinde depremler olmuş. Hatta Hatay’a gidip Hataylı’larla konuşursanız, onlar ’Hatay, 1- 2 kez yerle bir olmuş. Yerin altına göçmüş’ diye ifade ederler. Hatay’da olabilecek bir deprem Adana’yı da, Mersin’i de Gaziantep’i de etkileyecek. Kocaeli nasıl geniş alanı etkilediyse, burada aynı şekilde etkileyebilir. Bu gerçeği bilip korkmak yerine, tedbir almak gerekiyor."

DEPREM DEDE 'AHMET METE IŞIKARA' KİMDİR?

17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi sonrasında halkı bilinçlendirme amacıyla yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, 21 Ocak'ta, 71 yaşındayken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

22 Ekim 1941 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Işıkara, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesinden 1972 yılında doktora derecesi alan Işıkara, akademik araştırmalarını İngiltere ve Almanya'daki üniversite ve enstitülerde sürdürdü. Daha sonra Türkiye'ye dönen Işıkara, 20 yıl İstanbul Üniversitesinde görev yaptıktan sonra 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalında Bölüm Başkanı olarak göreve başladı.

Enstitü içinde Jeofizik Anabilim Dalını kurarak 1999 yılına kadar başkanlığını yapan Işıkara, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde ilk yerbilimci doktora öğrencilerini yetiştirerek mezun etti. Işıkara, 1991-2002 yılları arasında Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara 1991 yılında atandığı rasathane müdürlüğü görevini 2002 yılına kadar sürdürdükten sonra, üniversitenin Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği (1992-2000) ve Rektör Yardımcılığı (1991-1992) görevlerinde de bulundu.

Güneşteki patlamalar sonucunda iyonosferde meydana gelen değişimleri inceleyen Işıkara, Dünya'nın manyetik alanıyla da yakından ilgilendi. Işıkara, iyonosfer konusundaki tecrübelerini manyetik alan konusundaki deneyimleriyle birleştirip yerin derin iç yapısını inceledi.

İznik-Mekece bölgesinde sürdürdüğü 25 yıllık çalışmaları sonucunda bölgede donanımlı, çok sayıda fiziksel parametrenin gözlemlendiği bir araştırma merkezi kuran Prof. Dr. Işıkara, Japon bilim insanlarıyla da ortak araştırmalar yaparak depremin izini sürdü.

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