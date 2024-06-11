Malatya'da 3.6 deprem oldu! Canlı yayında depreme yakalandı: Panik anları böyle kaydedildi

Yeşilyurt, Malatya'da yerel saatle 23.15'te 3,6 büyüklüğünde bir deprem hissedildi. Depremin merkez üssünün 7 kilometre derinlikte olduğunu ve şehirde büyük bir endişeye yol açtığını AFAD raporları belirtiyor.

ER TV'de canlı yayın sırasında depremi deneyimleyen sunucu Fatih Avcı'nın yaşadığı anlar, izleyiciler tarafından endişeyle izlendi. İlk belirlemelere göre, deprem nedeniyle ciddi bir hasar veya yaralanma bildirilmedi. Ancak, bazı sakinlerin korkuyla evlerini terk edip sokaklara döküldüğü gözlemlendi.

MALATYA'DAKİ DEPREM PANİĞE NEDEN OLDU

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi, dün gece yerel saatle 23.15'te, 3.6 şiddetinde bir sarsıntıyla irkildi. AFAD'ın raporuna göre, yerin 7 kilometre altında gerçekleşen bu deprem, şehirde büyük bir endişe yarattı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı. Ancak, tedirgin vatandaşlar geceyi dışarıda geçirecek.