Malatya'da 3.6 deprem oldu! Canlı yayında depreme yakalandı: Panik anları böyle kaydedildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya'da 3.6 deprem oldu! Canlı yayında depreme yakalandı: Panik anları böyle kaydedildi

Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem, ER TV'nin canlı yayını sırasında yaşandı. Depremin gerçekleştiği anlar, ER TV sunucusu Fatih Avcı'nın sunumu esnasında kameralar tarafından kayıt altına alındı.

Yeşilyurt, Malatya'da yerel saatle 23.15'te 3,6 büyüklüğünde bir deprem hissedildi. Depremin merkez üssünün 7 kilometre derinlikte olduğunu ve şehirde büyük bir endişeye yol açtığını AFAD raporları belirtiyor.

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ER TV'de canlı yayın sırasında depremi deneyimleyen sunucu Fatih Avcı'nın yaşadığı anlar, izleyiciler tarafından endişeyle izlendi. İlk belirlemelere göre, deprem nedeniyle ciddi bir hasar veya yaralanma bildirilmedi. Ancak, bazı sakinlerin korkuyla evlerini terk edip sokaklara döküldüğü gözlemlendi.

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MALATYA'DAKİ DEPREM PANİĞE NEDEN OLDU

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi, dün gece yerel saatle 23.15'te, 3.6 şiddetinde bir sarsıntıyla irkildi. AFAD'ın raporuna göre, yerin 7 kilometre altında gerçekleşen bu deprem, şehirde büyük bir endişe yarattı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı. Ancak, tedirgin vatandaşlar geceyi dışarıda geçirecek.

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