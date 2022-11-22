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  • Mansur Yavaş: Halkın anasının ak sütü gibi helal parasını harama ortak etti diyemeyecekler

Mansur Yavaş: Halkın anasının ak sütü gibi helal parasını harama ortak etti diyemeyecekler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Kasım ayı Meclis toplantısına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Yavaş, “Ankara halkına söz veriyorum, dönemimiz bittiğinde bizim için çalışmadı diyemeyecekler. Çöp projelerine para harcadı diyemeyecekler. Halkın anasının ak sütü gibi helal parasını harama ortak etti diyemeyecekler." dedi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 09:38
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Mansur Yavaş’tan dikkat çeken açıklama: Söz veriyorum, bizim için 'çalışmadı' diyemeyecekler

Mansur Yavaş: Halkın anasının ak sütü gibi helal parasını harama ortak etti diyemeyecekler
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin dün gerçekleşen Kasım ayı toplantısına katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kasım Ayı Meclis Toplantısı 15. Birleşimi'nde ABB Başkanı Mansur Yavaş, bütçe ve faaliyet raporlarına ilişkin yapacağı sunum öncesi bir konuşma yaptı.

Yavaş, göreve geldiklerinde şeffaf, sosyal, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim vadettiklerini belirterek "3,5 yıllık görev süremizde bu temeller üzerine halkın sağlığını, halkın canını, üretimini ve huzurunu önceleyen bir çalışma sistemi kurduk. Yeni bir belediyecilik anlayışını inşa ederken betonun yerine adaleti, rantın yerine üretimi, plastiğin yerine samimiyeti kullandık" diyen Yavaş "Hizmete “en çok oy veren yerden başlamayı” değil, “en çok ihtiyacı olan yerden başlamayı” ilke edindik. Bu kentte yaşayanları zümresine, ilçesine ve siyasi görüşüne göre ayırt etme anlayışını ortadan kaldırdık, 6 milyon Ankaralıyı bir aile olarak kabul ettik." dedi.

Mansur Yavaş "Söz veriyorum dönemimiz bittiğinde 'çalıyor ama çalışıyor' diyemeyecekler, 'çalmadan çok çalıştı' diyecekler." şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş, "Ankara halkına söz veriyorum. Dönemimiz bittiğinde bizim için çalışmadı diyemeyecekler." ifadelerini kullandı.

"ÇALMADI AMA ÇOK ÇALIŞTI"

Yavaş'ın burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri dikkat çekti: 

"Bu kentin çocuklarının rızkını 'terör örgütlerinin finansmanında kullandılar' diyemeyecekler. Halka 'pahalı su ve bilet satıp halkın taleplerine kulak tıkadı' diyemeyecekler. Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler. Çalmadı ama çok çalıştı diyecekler." 

"ANKARA HALKINA SÖZ VERİYORUM"

Yavaş şöyle konuştu:

"Ankara halkına söz veriyorum. Dönemimiz bittiğinde bizim için çalışmadı diyemeyecekler. Çöp projelere para harcadı diyemeyecekler. Halkın anasının ak sütü gibi helal parasını harama ortak etti diyemeyecekler.

Bu kentin çocuklarının rızkını 'terör örgütlerinin finansmanında kullandılar' diyemeyecekler. Halka 'pahalı su ve bilet satıp halkın taleplerine kulak tıkadı' diyemeyecekler. Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler. Çalmadı ama çok çalıştı diyecekler."

 

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YILMAZ ARIBAŞ
22.11.2022 10:31
Başkan adamsın seni seviyoruz  
 
Gariban vatandaş
22.11.2022 09:48
İşte 2023’de %80 aldığı oylarla CB seçildi diyecekler.  
 
misafir
22.11.2022 09:47
Projen ne? Ankaparka dinazor diktim. belediyenin parası ile (başkent doğalgaz) iş merkezlerinin olduğu, hiç bir üniversitenin olmadığı manhattanda öğrenci yurdu açtım. kıskananlar çatlasın.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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