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Mardin'de tır kazası: 1 yaralı

Mardin'de seyir halinde olan tır, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 16:38
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Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

Mardin'de tır kazası: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat-İdil yolu Doğançay Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü, kaza yaptı.

R.E., idaresindeki 47 ACF 482 plakalı tır İdil’den Midyat’a doğru hareket halinde iken Doğançay mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada tır şoförü yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Tır şoförü yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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