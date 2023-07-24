Masa satın alan banka hangisi?

Yaklaşık 2 hafta önceki yazımda bankaların aldığı “en iyi” ödülleri yazmıştım.

Londra veya Amerika’da bir dergi ülkemizdeki bazı bankalara “en iyi” ödülü veriyor.

En iyi KOBİ bankası… En iyi bireysel banka, Türkiye’nin en iyi bankası, Türkiye’nin en iyi dijital bankası gibi ödüller…

Geçen haftalarda bir aileye ait banka en iyi KOBİ ve Türkiye’nin en iyi bankası ödülü aldı.

Bu ödül haberini okuyan vatandaşta şu algı yaratılıyor: Tüm bankalar arasında en iyi KOBİ bankası bu!

Ya da Türkiye’deki 20 banka arasında en iyi ve mükemmeli bu banka!

Diğerleri onun kadar mükemmel ve iyi değil!

Kim söylüyor bunu?

Londra’daki bilmem ne dergisi.

O dergi nereden biliyor?

BDDK bankaların sistemini bu derginin incelemesi için mi açmış?

Ya da bu dergi kendisine başvuran 20 bankayı incelemiş en iyisi bu mu demiş?

Yok, öyle bir şey!

O halde en iyi ünvanını nasıl kullanır ki?

Haksız ve asılsız bir ünvan değil mi?

Teknolojiye milyar dolarlık yatırım yapan banka “en iyi dijital banka” ödülünü almıyor, zırt pırt sistemi göçen banka ödül alıyor.

BDDK’nın artık bu konuya el atması lazım.

Ne kadar reklam ödemesi yapıldı

Yazımda en iyi KOBİ ve en mükemmel banka ödülü alan banka yöneticilerine bir soru sordum:

Ödül aldığınız bu dergiye son 1 yıl içerisinde ne kadar reklam ve benzeri ücret ödediniz?

Bunu açıklaması lazım.

Yine Genel Müdür ve Yardımcısının katıldığı Londra’daki ödül töreninde kaç masa satın aldınız.

Öğrendim ki ödül için bu dergilere reklam vermekle kalmayıp bir de tören salonundan masa satın almanız gerekiyor.

Kaç masa?

Tarife 10 bin Sterlinden başlıyor. En az 3 masa almanız gerekiyor. O masalarda oturmak zorunda değilsiniz. Çok masa al çok ödül kazan…

Salonu kapat ödüllerin hepsini al!

Ödül alan banka-bankalar genelde halka açık.

Yani o banka sadece bir aileye ait değil, aynı zamanda binlerce küçük ortağı var.

Dev banka, küçük ortaklarına, bu ödülü aldığı dergiye ne kadar reklam ücreti ödediğini açıklamak zorunda.

Tabii kaç masa satın aldığını da…