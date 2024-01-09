MasterChef’te şampiyon Esra Tokelli

14 Haziran 2023 Çarşamba günü TV8’deki yeni sezon yolculuğuna başlayan MasterChef All Star, önceki akşam yapılan finalle sona erdi.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jürisi olduğu yarışmada finale Esra Tokelli ve Tahsin Küçük kaldı. Büyük bir heyecana sahne olan ve canlı yayınlanan programın 3. turu sonunda jüriden en yüksek puanı alan Esra Tokelli, MasterChef All Star 2023’ün şampiyonu oldu. Tokelli, büyük ödül olarak ise son model elektrikli bir otomobil kazandı. Yaklaşık 7 aylık bir maratonun finalinde Tahsin’in rahatsızlık geçirerek kısa bir süre baygınlık geçirmesi, 28 Temmuz-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında Total ve AB gruplarında reytinglerde tam 35 gün boyunca üst üste birinci gelerek rekor kırması, sezondan benim aklımda kalanlar…

Finale kadar gelerek hakkıyla şampiyonluk kupasını kaldıran Esra Tokelli’yi tebrik ediyorum. Yolu açık olsun.

Hande Erçel sevgisi dergi çıkarttırdı

Rol aldığı yapımlarla hem yurt içinde hem de yurt dışında adından söz ettirmeye devam eden Hande Erçel, oyunculuk kariyerinde 10. yılına girdi.

10. yıl şerefine hayranları da oyuncuya ilginç bir sürpriz hazırladı. Sevenleri, ‘10 Years of Hande Erçel: A Decade of Excellence’ isimli tek sayılık bir dergi yayınladı. 62 sayfadan oluşan dergiyi inceledim. Ben bu kadar harika bir dergi olacağını hiç tahmin etmiyordum. Hazırlayanların ellerine sağlık.

Dergide, oyuncunun kariyerinin yapı taşlarına, az bilinenlerine, Hande Erçel denince akla gelenlere ve daha pek çok bilgiye yer verilmiş.

Gücünüzü elinize alma vakti

Eserleriyle yüzbinlerce kişinin yaşamına dokunan Uzman Psikolog Esra Ezmeci’nin yeni kitabı ‘Cüret’, Destek Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Okurlarına korkusuzca ve kendisinin farkında olarak yaşayabilmenin yol haritasını veren yazar, kitabında içinizde barındırdığınız gücü yeniden keşfetmenizi sağlayacak yepyeni bakış açıları sunuyor.

Cesurca yaşamanız için çıkacağınız yolun başlangıç noktasında başkaları değil, kendiniz olursanız arzuladığınız her şeye ulaşmanız imkânsız olmayacak. İşin anahtarı kendiniz olmayı seçmek ve buna cüret etmek. Peki, bu nasıl olacak? Yanıtı bu kitapta.