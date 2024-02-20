Mauro Icardi'ye ceza mı geliyor? Ankaragücü taraftarına yaptığı skandal hareketin videosu ortaya çıktı

Galatasaray; Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştı.

Sarı-Kırmızılı ekip; zorlu geçmesi beklenen mücadeleyi ilk yarıda bulduğu 3 golle 3-0 çok rahat kazandı. Kerem Demirbay ve Davinson Sanchez'in ardından Mauro Icardi de penaltıdan fileleri havalandırıp galibiyete sağladı.

Mücadelenin ardından bugün sosyal medyada Mauro Icardi'nin, Ankaragücü taraftarına yaptığı hareketin videosu ortaya çıktı.

Kısa süre içinde gündem olan videoda; tribünden Mauro Icardi'ye bir su şişesi fırlatılıyor. Bunu gören Arjantinli futbolcu da şişenin geldiği kale arkası tribününe doğru cinsel organını gösteriyor. Yapılan bu hareket sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Fenerbahçeli taraftarlar Mauro Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi yönünde tepki gösterdi, x'te #IcardiyeCezaVerTFF başlığı açtı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kızılhan, "Sosyal medyada dolaşan rakip tribünlere yapılan hareketin görüntüsü seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabasıdır! Tribün çekimi ile her şeyin gözler önünde olduğu bu hareket TFF tarafından görülecek mi? Bu yanlış PFDK'ya sevk edilecek mi? merakla bekliyoruz…'' dedi.

Daha önce benzer hareketten dolayı dört futbolcu PFDK'ya sevk edilmişti.

Raul Meireles ve Sadık Çiftpınar 4'er maç, Robin Van Persie 3 maç, Rosier 3 maç ve Pascal Nouma da 7 ay men cezası almıştı.