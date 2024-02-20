Ankaragücü'nden Icardi hamlesi! Yaptığı hareket nedeniyle soruşturma talep edecek

Kulüpten yapılan açıklamada, "18 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasında, Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareketle ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Ankaragücü-Galatasaray maçında sarı-lacivertli taraftarlar tarafından Mauro Icardi'ye bir su şişesi fırlatıldı. Bunu gören Arjantinli futbolcu da şişenin geldiği kale arkası tribününe doğru cinsel organını göstererek hareket yaptı.

O anlar gündem sosyal medyada gündem oldu.