16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF Başkanı: Almanya'da çok Türk var

TFF Başkanı: Almanya'da çok Türk var

Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından önemli mesajlar verdi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 23:08
Takip Et

Mehmet Büyükekşi, "Bize 10-15 yıl hizmet edecek bu takım" dedi

TFF Başkanı: Almanya'da çok Türk var
+
Aa
-

Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Çok sevinçliyiz. Diyarbakır'da ilk defa milli maç yaptık ve sonuç da gayet güzel. İlk devre çok güzel oynadık. Yüzde 100 kaçan pozisyonlar, direkten dönenler var. Hocamız ve oyuncularımız mutlular, sevinçliler. Beklediğimiz oyun buydu. Bundan önceki maçın izlerini silmek istiyorduk. O bir iş kazasıydı. Son derece güzel bir oyun, güzel bir sonuç. Biraz daha şanslı olsak daha farklı bir netice alırdık. Bu sonuçta bir hazırlık maçıydı. Gaziantep'teki Çekya maçına gidiyoruz. 3 günlük kamp neticesinde güzel bir sonuç alırsak hedef EURO2024 olacak. İlk maçımız mart ayında Ermenistan ile deplasmanda, Hırvatistan ile evimizde. Hedefleri gerçekleştirmek için çaba ve gayret içindeyiz. İnancımız tam." dedi.

"SABREDELİM"

Takım için sabırlı olunmasını isteyen Mehmet Büyükekşi, "Çok ciddi bir şekilde sorgulandı o maçlarda Kuntz. 2002 yılından beri hiçbir milli takım hocası zamanında görevi bırakmamış. Hep daha önce bırakmış maalesef. Biraz sabırlı olalım. Her kötü sonuçtan sonra tezcanlı olmamak lazım. Genç bir takım kuruyoruz. Genç takımın zaman zaman sıkıntıları olabilir. Sabırlı olabilirsek bu takım 5-10 yıl bize hizmet edecek. Farklı ve başarılı sonuçlar alması için sabredelim." açıklamasını yaptı.
"ALMANYA'DA ÇOK TÜRK VAR"
EURO 2024'ün kendileri için önemli olduğunu söyleyen Büyükekşi, "EURO 2024'ün Almanya'da olması farklı bir önem arz ediyor. Hem hocamız Alman, hem Almanya'da çok Türk var. Orada en çok bizim maçlarımızda seyirci olacak. Kendi evimiz gibi olacak. Biz de çok önemsiyoruz. Her ne kadar 4. torbadan kura çektiysek de şansımız var. İskoçya 2. torbada bir takımdı. Bugün onlara karşı iyi bir oyun sergiledik." şeklinde konuştu.
"ORTAM ÇOK GÜZELDİ"
Mehmet Büyükekşi ayrıca, "Diyarbakır'da çok güzel bir ortam vardı. Milli Takımımız ile Diyarbakır halkı ile bütünleşti. Hem stadyumu doldurdular, hem tezahüratlar yaptılar. Herkes çok mutlu. Diyarbakır'da böyle bir maçın olması bütün vatandaşlarımızı da memnun etti. Şunun altını çizmiştim. Önemli olan dostluktu. Onu da gerçekleştirdik. İnşallah aynısını Çekya maçında da gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
1
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
2
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
3
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
4
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Mezunları en çok pişman eden bölümler açıklandı. Listede 10 meslek yer aldı
5
﻿Mezunları en çok pişman eden bölümler açıklandı. Listede 10 meslek yer aldı
﻿Mezunları en çok pişman eden bölümler açıklandı. Listede 10 meslek yer aldı
﻿Bugüne kadar yüzlerce kadınla birlikte yaşayan dünyaca ünlü çapkın, işin reçetesini verdi. Erkekler bu adamı çok kıskanıyor
6
﻿Bugüne kadar yüzlerce kadınla birlikte yaşayan dünyaca ünlü çapkın, işin reçetesini verdi. Erkekler bu adamı çok kıskanıyor
﻿Bugüne kadar yüzlerce kadınla birlikte yaşayan dünyaca ünlü çapkın, işin reçetesini verdi. Erkekler bu adamı çok kıskanıyor
﻿AYM izin verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu'ya kötü haber
7
﻿AYM izin verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu'ya kötü haber
﻿AYM izin verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu'ya kötü haber
﻿Park halindeki halk otobüsü yandı
﻿Park halindeki halk otobüsü yandı
﻿Park halindeki halk otobüsü yandı
﻿Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
﻿Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
﻿Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
﻿Rus ekonomisi resesyona girdi
﻿Rus ekonomisi resesyona girdi
﻿Rus ekonomisi resesyona girdi
﻿İsrail'de trafik kazası: 7'si İsrail askeri 10 kişi yaralandı
﻿İsrail'de trafik kazası: 7'si İsrail askeri 10 kişi yaralandı
﻿İsrail'de trafik kazası: 7'si İsrail askeri 10 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.