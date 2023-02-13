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Ülke deprem acısını yaşarken İstanbul'daki lüks sitenin yöneticileri bakın neyi tartıştı? Mehmet Tezkan isyan ederek paylaştı

HalkTv yazarı Mehmet Tezkan, Kahramanmaraş depremi sonrası ülkenin büyük bir acı içerisindeyken İstanbul'daki lüks sitelerin yöneticilerinin tartışma konusunu yazdı. Tezkan oturduğu sitede yaşananı isyan ederek paylaştı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 11:04
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Mehmet Tezkan depremden sonra İstanbul'daki lüks site yöneticilerinin neyi tartıştığını yazdı

Ülke deprem acısını yaşarken İstanbul'daki lüks sitenin yöneticileri bakın neyi tartıştı? Mehmet Tezkan isyan ederek paylaştı
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Türkiye 6 Şubat gecesi saat 04:17'de bir kabusa uyandı. Kahramanmaraş’ın önce Pazarcık daha sonra Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili yıkan depremlerin ardından geriye binlerce ölü, yaralı ve enkaz kaldı.

Depremde anbean artan can kaybı 29 bin 605'e ulaştı. 

Ülkemizdeki çoğu kişinin sevdikleri, aileleri, eşleri ve çocukları henüz enkaz altından sağ ya da ölü bir şekilde çıkarılamamışken İstanbul'daki lüks plazaların tartışma konusu ise 'bu kadarına da pes' dedirtti.

"SPOR SALONUNA PİLATES ALALIM MI"

HalkTv yazarı Mehmet Tezkan, ülke deprem acısını yaşarken İstanbul'daki lüks sitenin yöneticilerinin neyi tartıştığını paylaştı. Tezkan, kendi sitesindeki insanların dakikalarca "spor salonuna pilates aleti alalım mı" diye tartıştığını belirtti. Bu tartışmaya Tezkan'ın "ülke çöktü ölüm sayısının 60-70 bine çıkması bekleniyor siz neden söz ediyorsunuz. Ayıp" diyerek tepki gösterdiğinde ise site yönetimindekilerin bu duruma aldırmadığına değindi.

"VİCDANLARI ÖLMÜŞ"

Mehmet Tezkan'ın kendi Twitter'ında yaptığı paylaşım şu şekilde;

Levent’te Seba Flora sitesinde oturuyorum.Genel Kurul vardı. İnsanlar dakikalarca spor salonuna pilates aleti alalım mı diye tartıştı. ‘ülke çöktü ölüm sayısının 60/70 bine çıkması bekleniyor siz neden söz ediyorsunuz.Ayıp’ dedim. Aldırmadılar. Şahit oldum ki: Vicdanları ölmüş.

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