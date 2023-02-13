Vitrindeki tabaklar çatal kaşıklar bile yerinden oynamadı. Karşısındaki bina ise kum gibi yıkıldı. Deprem öldürmedi sahtekârlık öldürdü



Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken yaşanan büyük yıkım binaların depreme ne kadar dayanıklı olduğunu bir kez daha tartışmaya açtı. Sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntü insanları depremin değil binaların öldürdüğünü yeniden ortaya koydu.

Sosyal medyada gündem olan videoda deprem bölgesinde yıkılan bir binanın tam karşısında bulunan bir başka apartmanın sapasağlam ayakta durduğu görüldü. Hatta apartmanın altında bulunan mağazanın vitrinindeki tabakların ve çatalların yerinden bile oynamaması dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntü “Deprem öldürmedi, sahtekarlık öldürdü” yorumunun yapılmasına neden oldu.