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Osmaniye'den ilk görüntüler geldi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki depremin vurduğu illerden biri de Osmaniye... Kentten ilk görüntüler gelmeye başladı. İşte o görüntüler... 

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 15:26
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Depremin vurduğu Osmaniye'den ilk görüntüler geldi

Osmaniye'den ilk görüntüler geldi
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Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.  Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde toplam can kaybı 1014'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 5 bin 385.

Osmaniye'den gelen görüntüler depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. 

Görüntülerde, binaların depremde yerle bir olduğu görülüyor.

İşte Osmaniye'den ilk görüntüler: 

 

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1950
6.02.2023 15:50
Akp nin en güvendiği İnşaat sektörü de çöktü, Atatürk bilim bilim sözünü boşuna söylememiş, ama anlamak size kalmış  
 
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