Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara'daki yardım toplama merkezini ziyaret etti. Burada çalışanlarla sohbet eden Akşener, bir erkek görevlinin elini tutarak bir süre sohbet etti.

Meral Akşener "Beraberiz" deyince, bir partiliden "Sağ olun. Herkesten Allah razı olsun" yanıtını aldı.

Akşener bunun üzerine "Biz nelerden çıktık" dedi. Bunun üzerine kişi "... Elimden ne geliyorsa" dedi.

Akşener'in tekrarladığı "Biz nelerden çıktık" sözüne "Türk milleti büyüktür. Allahın izniyle 99'u atlattık bunu da atlatacağız. Sağolun varolun. Herkesten Allah razı olsun. Güneydoğu insanıyım ben. Binlerce kez razı olsun. Söyleyeceğim bunlar" yanıtını verdi.

Akşener "Hepimiz birimiz birimiz hepimiz" deyince gözyaşlarını tutamayan kişi "Aynen öyle. Kusura bakmayın. Biraz duygusalım" dedi.

Diğer videoda ise Akşener kendisine sarılan bir kızı anlından öperek "Sağol kızım" dedi.

Kafasını vatandaşın kafasına yaslayan Meral Akşener "Allah emeklerini ibadet saysın. Gayretlerinizi ibadet saysın" diyerek yardım toplama merkezinden ayrıldı.