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Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı

Partisinin yardım toplama merkezini ziyaret eden Meral Akşener, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı. Akşener, "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 15:03
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Meral Akşener'in çöktüğü an

Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara'daki yardım toplama merkezini ziyaret etti. Burada çalışanlarla sohbet eden Akşener, bir erkek görevlinin elini tutarak bir süre sohbet etti. 

Meral Akşener "Beraberiz" deyince, bir partiliden  "Sağ olun. Herkesten Allah razı olsun" yanıtını aldı. 

Akşener bunun üzerine "Biz nelerden çıktık" dedi. Bunun üzerine kişi "... Elimden ne geliyorsa" dedi.

Akşener'in tekrarladığı "Biz nelerden çıktık" sözüne "Türk milleti büyüktür. Allahın izniyle 99'u atlattık bunu da atlatacağız. Sağolun varolun. Herkesten Allah razı olsun. Güneydoğu insanıyım ben. Binlerce kez razı olsun. Söyleyeceğim bunlar" yanıtını verdi. 

Akşener "Hepimiz birimiz birimiz hepimiz" deyince gözyaşlarını tutamayan kişi "Aynen öyle. Kusura bakmayın. Biraz duygusalım" dedi.

Diğer videoda ise Akşener kendisine sarılan bir kızı anlından öperek "Sağol kızım" dedi. 

Kafasını vatandaşın kafasına yaslayan Meral Akşener "Allah emeklerini ibadet saysın. Gayretlerinizi ibadet saysın" diyerek yardım toplama merkezinden ayrıldı.

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Komplo teorisi HAARP PROJESİ'NİN ETKİLERİ NELERDİR? Haberturk alıntıdır
7.02.2023 16:16
Amerikanın en ünlü jeofizikçilerinden birine göre ise bu teknoloji iklimleri değiştirmek, ozon tabakası ile oynamak, deprem yaratmak, radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar yaratmak gibi korkunç g  
 
Aeg49
7.02.2023 16:15
Burda parti tutan yalakalar sizde insanlık,şeref ve onur denen birşey kalmamış.Depremide komploya bağladınız,dünya lideri ama pratikte bir işe yaramayan depremde bile ayrımcılık yapan reisinize....vs  
 
Muhtar
7.02.2023 16:07
Komplo teorisi ,Türkiye 'nin bir savaşa girmesi çok riskli olacağından kaosu Türkiye içinde yaratmak için yapılan bir eylemde olabilir.Gölcük depreminde olduğu gibi gene gökyüzünde mavi ışık görülmüş  
 
TÜM YORUMLAR (16)
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