Mehmet Şimşek’in 10 sene önce emekliye verdiği cevap gündem oldu. Maliye bakanı engel oluyor

Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev alan Mehmet Şimşek'in yıllar önce bir emekliyle olan diyaloğu tekrar gündeme geldi.

Mehmet Şimşek’in 10 sene önce emekliye verdiği cevap gündem oldu. Maliye bakanı engel oluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev alan Mehmet Şimşek'in Maliye Bakanı iken yıllar önce yayınlanan bir videosu tekrar gündeme geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temmuz ayında asgari ücrete, emekli maaşına ve memur maaşına zam geleceğini duyurmuştu.

Mehmet Şimşek'in 10 sene önce, emekli vatandaşlarla arasındaki diyaloğu viral oldu.

“MALİYE BAKANI ENGEL OLUYOR HERHALDE”

Videoda yurttaşın emekli maaşına yapılan zammın az olduğuna yönelik ifadelerine yanıt veren Şimşek “Emeklilere biraz daha zam versek iyi olur diyorsunuz… Anladım…

Bunu Maliye Bakanı’na söylemek lazım çünkü esas o engel oluyor herhalde bu zamlara” diyor.

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