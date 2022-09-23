Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı

Dediklerinin hepsi tek tek çıkan ünlülerin astroloğu Kassandra, Merkez Bankası'nın faizi 1 puan düşürerek 13'ten yüzde 12'ye indirdiğini de günler öncesinden dile getirmişti. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hayatını kaybedeceğini de kehanetinde söyleyen Kassandra, Türkiye'de döviz kurlarının tırmanmaya devam edeceğini açıkladı.

Döviz için yine istihareye yattığını belirten Kassandra, "İstanbul'un Beşiktaş semtinde bir grup kişiyi bir masanın etrafında otururken gördüm. Masaya bir hesap geldi. Hesapta 100 TL açık çıktı. İçlerinden biri 'Ben dolar verdim. 1 saat bekleyelim dolar yükselir. Borçsuz bir şekilde masadan kalkarız' dedi. Gerçekten de dolar füze gibi tırmandı ve o masadakiler borçsuz şekilde mekandan çıkıp gittiler. Bu olay TL'nin dolar başta olmak üzere döviz kurlarında değer kaybetmeye devam edeceğinin en büyük göstergesi" dedi.

Türkiye'ye özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok turist geleceğini belirten Kassandra, "Bu turistlerin çoğu 1 ya da 2 günlüğüne gelecek. Gıdadan tekstile, ilaçtan kırtasiye ürünlerine kadar herşeyi onların parasına göre ucuz olduğu için satın alıp, ülkelerine götürecekler. Kendi ülkelerinden 1 kutu hapa verecekleri parayla buradan aynı haptan 4 kutu alabiliyorlar. Bu durum ülkemizin çöktüğünün kanıtıdır" diye konuştu.

DEPREM YAŞANACAK

Şiddetli deprem yaşanacağını belirten Kassandra "Bu sarsıntılarda can kaybı yaşanmaması tek teselli kaynağım olacak. Merak etmeyin deprem Türkiye'nin uzak bir noktasında olacak. Türkiye'de ise vatandaşların paniğe kapılmasına neden olabilecek depremler yaşanacak. Ama bu sarsıntılar panik yaşatmaktan öteye gidemeyecek" dedi.

Bir hava taşıtının daha düşeceğini belirten Kassandra "Dünyanın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bu bulutların dağılmasına daha zaman var. Ama bir hava taşıtı daha düşecek. İçindeki insanların çığlık sesi hala kulaklarımda. İnşallah korktuğum gerçekleşmez" diye konuştu.

Toprak kayması ve sel felaketlerin devam edeceğini belirten Kassandra, "Bu olaylar da gerçekleşecek. Bana nereden biliyorsun diye soruyorlar. Kendilerine 'katlettiğimiz doğanın intikamı' yanıtını veriyorum. Toprak dünya için çok önemli. Ürünler bu toprakta ekilip biçiliyor" diye konuştu.

SAVAŞ TAMTAMLARI ÇALIYOR AMA...

Rusya'nın kısmi askeri seferberlik ilan ettiğini dile getiren Kassandra, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Gerekirse nükleer silah kullanırız' tehdidinde de bulunmuştu. Ben bunu çok uzak bir ihtimal görüyorum. Putin'in yıldızı çok parlak. Bu aptal bir insan olmadığının kanıtı. Putin sessizce yerinde oturur demiyorum. Sakın yanlış anlama olmasın ama top tüfek ya da nükleer silahsız bir savaştan bahsediyorum. Avrupa'ya gaz vereceğini sanmıyorum. Avrupalı bu kışı çok pahalı bir şekilde geçirmeye hazırlanıyor. Hatta bir çok Avrupalı 1 ay Türkiye tatiline çıksak doğalgaz parasından ucuza gelir. Yediğimiz gezdiğimiz de yanımıza kar kalır hesabı yapıyor" dedi.

Türkiye ise Rusya'dan ucuz petrol ve doğalgaz almaya devam edecek diyen Kassandra "Türkiye seçim sürecine de yaklaşıyor. Oy için maaşları yüksek zam, Bir çok üründe de indirim görüyorum" diye konuştu.