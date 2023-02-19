19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 1999 depreminde askeri suçlayan Ömer Çelik’in yüzünü kızartacak arşiv ortaya çıktı

1999 depreminde askeri suçlayan Ömer Çelik’in yüzünü kızartacak arşiv ortaya çıktı

AKP’li Ömer Çelik 1999 depreminde askeri müdahale etmek yerine enkaz başında elinde silahla nöbet tutmakla suçlamıştı. Dönemin manşetleri askerin kurtarma çalışmalarına en ön safta müdahale ettiğini, yağma olaylarına karşı da nöbet tuttuğunu ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 12:49
Takip Et

1999 depreminde Yeni Şafak'taki yazısıyla askeri suçlayan Ömer Çelik’in yüzünü kızartacak arşiv ortaya çıktı

1999 depreminde askeri suçlayan Ömer Çelik’in yüzünü kızartacak arşiv ortaya çıktı
+
Aa
-

TOLGA ŞAHİN/ YENİÇAĞ- ÖZEL HABER

AKP Sözcüsü Ömer Çelik 99 depremi sonrası Yeni Şafak’ta yazdığı bir yazısında, “Depremin üzerinden geçen ilk saatlerde enkaz başında ellerinde silahlarıyla nöbet bekleyen erler bu “devlet refleksi”ni açık bir biçimde ortaya koyuyor. Enkaza müdahale etmek yerine enkazın başında otoriteyi tesis etmeye çalışan devlet” diyerek askerin sahada olmasını eleştirmişti.

Halbuki arama kurtarma faaliyetlerinde en ön safta yer alan Mehmetçik, kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki yağma olaylarına karşı enkazların başında nöbet tutmaktaydı.

Yaşanan bu durum dönemin gazetelerine de yansımıştı. Ancak o dönem muhalefet etmeyi vazife edilen Ömer Çelik, arama kurtarma faaliyetlerinde canla başla çalışan Mehmetçiği suçlayan yazı yazmıştı.

Çelik, 25 Ağustos’ta yazdığı “Otoritenin tesisi adına” adlı yazısında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

“Başta Sağlık Bakanı olmak üzere kamu yetkililerinin açıklamaları hala enkaz altına nasıl ulaşılacağını ve enkazdan kurtarılanların nasıl tedavi edileceğini “öncelemekten” çok “kamu otoritesi”nin nasıl tesis edileceğiyle ilgili görünüyor. Özellikle Sağlık Bakanı toplumun devletten daha becerikli ve aktif olduğu her durumda, toplumun kendi başına, devletten yardım almadan işini gördüğü her gelişmede olumsuz tavır takınmayı ve devletin himayesine girmeden kendi ayakları üzerinde duran her girişimi “şaibeli” hale getirmeyi iş edinmiş görünüyor. Depremin üzerinden geçen ilk saatlerde enkaz başında ellerinde silahlarıyla nöbet bekleyen erler bu “devlet refleksi”ni açık bir biçimde ortaya koyuyor. Enkaza müdahale etmek yerine enkazın başında otoriteyi tesis etmeye çalışan devlet”

“DIŞLAMAYA ÇALIŞIYORLAR”
“Görüşleri sık sık büyük medya tarafından hassas ve zinde güçlerin görüşlerinin yansıması olduğu söylenen bir emekli general, "sıkıyönetim ilan edilmesi gerektiğini" söylüyor. Zaten günlerdir devlet kurumları arasında sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilan edilmesi konusunda tartışmalar ve görüş ayrılıkları olduğu dedikodusu almış başını gidiyor. Hatta bu dedikodular depreme geç müdahale edilmesinde bu görüş ayrılıklarının rol oynadığı "fısıltıları" ile birleşerek "duyum" mertebesine doğru koşuyor. Bütün bu hengamede görünen tek şey, devletin kendi himayesinde gelişmeyen her şeyi can kurtarmaya yarasa bile dışlamaya çalışmasından ibaret”

“YABANCILARI KOVALIYORLAR”
Kamu otoritesinin tesisi adına ortaya koyulanlar ise çok bildik şeyler. Şu anda devlet gücünün en gürültülü temsilcisi durumundaki Sağlık Bakanı buraya can kurtarmaya gelmiş Ermeni ekiplerini kovalamakla, Yunanlılar''ı taciz etmekle ve ABD''lilerin seyyar hastane yardımlarını para yardımına çevirmeye uğraşmakla meşgul.

“RANT İLE KRONİKLEŞEN İHMALLER”
Hayatının normal günlerinde devletin otorite tesis etme iştahı yüzünden hep olağanüstü bir ortamda yaşayan, ihtiyaç duyduğu zaman devleti hiçbir zaman yanında bulamayan ve kendi başının çaresine bakmaktan başka bir şansı kalmamış bir halk... Rant mekanizmasından başka tanımlayıcı ögesi kalmamış bir yönetim mantığı... Bütün ülkeyi içine alan ve artık yönetimin tek tanımı olan rant mekanizması içinde kronikleşen ihmallerin neticesi olan binlerce can kaybı... Hepsi kamu otoritesinin gururunun korunması adına; "gölgelerin gücü adına."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
1
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
2
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
3
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
4
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
5
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
6
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
7
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.