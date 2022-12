Cenaze haberlerini ilk vermekle ünlü spor yazarı İsmail Er'den medya ilişkisi ifşası

Er, "Nusret gazetecilik yapmış girmediği yer kalmamış! Helal olsun! Gazeteci maskesi ile piyasada dolaşanlara gazetecilik dersi vermiş! Kimse gazete tirajları neden düşmüş reklam ilan alınmıyor diye sorarsanız yerini PR vs ajans almış dersiniz" yorumunu yaptı.

İsmail Er, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"HELAL OLSUN NUSRETİ’İN GİRMEDİĞİ YER YOK: Geçmişte gazetelerin milyonlarca sattığı dönemde gazeteciler her yeri araştırır ne yapar eder haber röportaj çıkartırdı. PR, ajans vs yazılı medyanın baronlarını satın aldığından bu yana bu tür haberler yeğene sipariş haberler görüyoruz. İşte o dönemdeki gazetecileri örnek alan @nusr_et girmediği yer kalmadı. Medyanın giremediği alanlarda yer alan Nusret ile kimse konuşmamış! Herkes Nusret güzellemesi yapmış. Yani adam ete g.te para vermemek için Nusret’e her kapılar açılmış düşüncesi yayılmaya başlanmış! Yani FIFA yetkilileri 2 köfte 1 salataya akreditasyon vermiş havası yaratılmış. Hergün medyada yer alan Nusret ile neden kimse konuşmamış. Herkes Avukatlığını yapmış. Ya da UEFA’dan bilgi alınmamış! Neyse bahane ya yiyen yesin gezen gezsin! Bir tek doğrucu ben miyim! Kısaca Nusret gazetecilik yapmış girmediği yer kalmamış! Helal olsun! Gazeteci maskesi ile piyasada dolaşanlara gazetecilik dersi vermiş! Kimse gazete tirajları neden düşmüş reklam ilan alınmıyor diye sorarsanız yerini PR vs ajans almış dersiniz!"