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  • Messi siyah pelerini giydi. Son çalımını PSG Başkanı Al-Khelaifi'ye attı

Messi siyah pelerini giydi. Son çalımını PSG Başkanı Al-Khelaifi'ye attı

Katar'daki Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nın şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Lionel Messi'nin Fransa'nın Paris Saint Germain takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 17:46
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Messi yeni takımına imzaya hazırlanıyor

Messi siyah pelerini giydi. Son çalımını PSG Başkanı Al-Khelaifi'ye attı
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PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi "Messi Paris Saint Germain'de çok mutlu, bunu milli takımda görebilirsiniz. Eğer bir oyuncu mutlu değilse performansının milli takım için iyi olmadığını göreceksiniz. Bu sezon bizim için harika bir performans sergiledi, milli takım için çok gol ve asist yaptı. Dünya Kupası'ndan sonra bir araya geleceğiz. İki taraf mutlu. Dünya Kupası'ndan sonra konuşacağız" demişti.

Başkan Messi ile görüşmeyi beklerken İspanyol basınından bomba bir iddia geldi.

Buna göre Messi Barcelona'ya dönmek istiyor ve bu kararını da Katalan kulübüne iletti. 

Barcelona'nın bu isteğe olumlu cevap verdiği ve yeni sözleşme için hazır olduğu ifade edildi.

Paris Saint Germain'in başkanının bu gelişmeyi öğrendiği ve Messi ile kısa sürede masaya oturmayı kararlaştırdığı öğrenildi.

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