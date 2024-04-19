Mesut Özil Arda Güler için 'Erken' dedi

Kaynak: AA
Mesut Özil Arda Güler için 'Erken' dedi
Eski futbolcu Mesut Özil, Real Madrid'de forma fırsatı bulamayan genç milli futbolcu Arda Güler'e, bir zamanlar benzer şekilde Real Madrid'de oynatılmayan ancak şu anda Arsenal'de yıldız olan Norveçli Martin Odegaard'ı örnek gösterdi.

Mesut Özil, İspanya'nın Marca gazetesine verdiği demeçte, "Arda'nın Real Madrid'de tarih yazabilecek bir yeteneği var mı? sorusuna "Evet. Belki bu sezon ya da gelecek sezon değil ama buna zamanı var. Ve eğer bu olmazsa, Odegaard'ın ki gibi çığır açan olaylara da bakabilirsiniz. Genç iken oynamadığı için herkes onu eleştirdi ama birkaç yıl sonra Arsenal gibi bir başka büyük Avrupa kulübünün lideri oldu." diye cevap verdi.

ARDA SABIRLI OLMALI

Fenerbahçe'de oynadığı dönemden tanıdığı Arda Güler için "kardeşim gibi" diyen Özil, "Sabırlı olmalı. Eminim sırası gelecek. Henüz çok genç. Her antrenmanda çok şey öğrenebilir. Dünya çapında bir futbolcu olma yeteneğine sahip. Sabır." şeklinde konuştu.

Arda'nın yeteneğinin herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Özil, bu futbolcu üzerindeki baskıların azaltılması gerektiğini kaydederek, "Özellikle Türkiye gibi futbol tutkusu olan bir ülkenin tüm umudu ona bağlıyken, onun böyle bir durumla baş etmesi hiç de kolay değil." yorumunu yaptı.

Real Madrid'de şu anda en beğendiği futbolcunun Antonio Rüdiger olduğunu da dile getiren Özil, "Dünya klasında bir sezon geçiriyor. Avrupa'da hangi defans oyuncusu ondan daha iyi bir sezon geçiriyor? Manchester City'e karşı oynanan maçlarda farkı yaratan oydu." görüşünü savundu.

Özil ayrıca Katar, Suudi Arabistan ve diğer ülke liglerinden bir çok takımdan teklif aldığını ancak bunları kabul etmeyip, futbolu bırakma kararı almaktan hiçbir pişmanlık duymadığını söyledi.


İlgili Haberler
Tüpraş Stadyumu'nda incin top oynuyor. Beşiktaş yönetimine büyük şok
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe'den müjde
Ali Koç'un hareketi Eda Erdem'i şaşkına uğrattı. İltifatlar ardı ardına geldi
Milli takımın aday kadrosu açıklandı. Tarihte bir ilk yaşanacak
Erdoğan Fenerbahçe’yi bıraktı! İşte tuttuğu yeni takım
Felipe Melo Fenerbahçe taraftarını çıldırttı. Olympiakos maçı biter bitmez paylaştı
Şansal Büyüka 'Fenerbahçe'nin hocası bunu yapamaz' diyerek açıkladı. Bu elenişin faturası olur
Fenerbahçe’nin maçı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe’nin maçı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe dev paradan oldu. İşte Olympiakos'a elenip kaçırdığı miktar
Son Haberler
Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Gündem
Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Tüpraş Stadyumu'nda incin top oynuyor. Beşiktaş yönetimine büyük şok Spor
Tüpraş Stadyumu'nda incin top oynuyor. Beşiktaş yönetimine büyük şok
Kartlı ödemeler 1 trilyon lirayı aştı. Vatandaş karta sarıldı Ekonomi
Kartlı ödemeler 1 trilyon lirayı aştı. Vatandaş karta sarıldı
Küçük çocuklar dondurma kamyonunu protesto etti Gündem
Küçük çocuklar dondurma kamyonunu protesto etti
A Milli Takım iddiası. İtalyanlar açıkladı Spor
A Milli Takım iddiası. İtalyanlar açıkladı
Kuveyt'ten Filistin açıklaması Dünya
Kuveyt'ten Filistin açıklaması
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe'den müjde Spor
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe'den müjde