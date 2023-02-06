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Hatay'dan depremin en korkunç fotoğrafI geldi

Kahramanmaraş Pazarcık'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin en korkunç görüntüsü Hatay'dan geldi. Binalar kağıt gibi yıkıldı

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 14:24
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Binalar kağıt gibi yıkıldı. Hatay'dan en korkunç fotoğrafI geldi

Hatay'dan depremin en korkunç fotoğrafI geldi
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Onlarca bina kağıt gibi yıkıldı ortaya bu dehşet görüntüleri ortaya çıktı. Anadolu Ajansı'nın Hatay'ın Güzelburç semtinde dronla çektiği görüntülerde depremin büyüklüğü gözler önüne serildi. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli saat 04.17'de meydana gelen 7,7'lik deprem sırasında binalar birer biren çöktü enkaza döndü.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde diğer deprem, Hatay'ın Antakya ilçesinde de büyük yıkıma neden oldu.

Depremin ardından Antakya'da Devlet Hastanesi yıkıldı, çok sayıda bina enkaza dönüştü.

Yaşanan şiddetli sarsıntıların büyük bir yıkıma yol açtığı kentte, 600 Konutlar bölgesinde sıralı binaların çoğu yıkıldı. Yollarda da çatlaklar oluştu.

Bazı vatandaşların enkaz alanların ortasında kalan halı saha gibi spor tesislerine sığındığı görüldü.

Kent merkezi ve ilçelere, arama kurtarma çalışmasının yürütülmesi amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlarda arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor.

 

(Fotoğraflar:AA)

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zonguldak
6.02.2023 15:28
debrem değil binalar öldürüyor büyük geçmiş olsun anadolu insanımıza  
 
1950
6.02.2023 15:24
Ülkenin yürütücü gücü, İnşaat!! Çöktü, nasıl çökmesin, ayakkabıcısı, manifaturacısı, bakkalı, okumamışı hep inşaatçı oldu, işte bunun sonucu, işin kötüsü ders de alınmıyor, çakılıyor!!  
 
papillon
6.02.2023 14:42
Sözüm gelmiş geçmiş tüm siyasilere ve müteahhitlere 600 bin belge veren bürokratlara...Almanya da müteahhit sayısı 3500 tane denetlemek kolay.Biz her 20 yılda bir vilayeti yeniden yapıyoruz.  
 
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