﻿Millete sefalet, skandal rezalet, Saraya ziyafet

Parti devleti hale getirdi Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan.

Yetmedi anayasayı da anayasal kurumları da yargıyı da Meclis'i de kontrolü altına aldı.

Ne ifade ne de medya özgürlüğü kaldı.

2018'de yürürlüğe giren Ucube Tek Adam Rejimi sonucu;

*Skandal rezalet,

*Millete sefalet,

*Saraya ziyafet,

Yaşattılar, yaşatmaya da devam ediyorlar.

Erdoğan Hatay'ın Defne ilçesi devlet hastanesi yapımında da şöyle şov yaptı:

*Deniz kumu değil haaa…

*Maşallah, maşallah…

*Betonumuz gelmiş…

Ortaya çıktı ki;

*Skandal rezalet

İhalesiz YDA adlı yandaş şirkete çekilen kıyak olduğu ortaya çıktı…

Temel atıldı bu şov ile ama ihale sonra yapıldı.

*Sonucu belli sözde ihale.

Erdoğan'ın çantacısı Mücahit Arslan'ın akrabaları Cüneyt ve Hüseyin Arslan'a iktidardan giderayak yapılan kıyak…

Erdoğan'ın Mücahit'inin gerçek adı Ali İhsan Arslan.

Babası İhsan Arslan, AKP kurusu ve milletvekiliydi.

Arslan ve Arslan aileleri akrabadır.

Cüneyt ve Hüseyin Arslan, Erdoğan'a temel fıkrası gibi temel şovu hazırladılar.

O halde ben de Erdoğan'ın üslubu ile sesleneyim;

-Yalan dolan temel haaa…

-İhalesiz tahsis haaa…

-Yalan dolan Erdoğan haaa…

-Devlet Bahçeli de oradaydı haaa…

Şimdi sırada şu konumuz var:

*Millete sefalet:

Türk-İş Mart 2023 aylık rakamlarını yıllardır yaptığı gibi AKP iktidarının suratına çarptı

4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı:

-Açlık sınırı: 9.591,13 lira…

Gıda harcaması ile 4 kişilik bir ailenin giyim, konutların kira, elektrik, su, yakıt ile ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı:

-Yoksulluk sınırı: 31.241,48 lira…

Bekâr bir çalışan için:

-Yaşama maliyeti: 2.469,98 lira…

Plan ve Bütçe Komisyonunda en düşük emekli maaşına aylık 2 bin lira artış getirilmesi tartışılıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş arasında şu diyalog yaşandı:

Elitaş: Sosyal Güvenlik Kurumunun toplam geliri 2022 yılında 1 trilyon lira. Toplam gideri de 1 trilyon 40 milyar lira. Yani Sosyal Güvenlik Kurumunun 2022 yılı açığı 40 milyar lira.

-Kuşoğlu: Doğru değil.

Elitaş: Efendim?

-Kuşoğlu: Doğru değil onlar yani açık tanımı çok yanlış yapılıyor.

Elitaş: Hayır, 2022 gerçekleşme bu.

-Kuşoğlu: Doğru değil onlar yani...

Elitaş: O zaman şöyle ifade edeyim size: Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim dolayısıyla elde ettiği gelir ile emekli maaşları dolayısıyla ödediği para 1 trilyon lira prim dolayısıyla elde ettiği gelir. 1,040 trilyon lira... Doğru mu oldu Cevdet? (Eski Bakan ve Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz - OU) Ramazan'da bu saatte arkadaşları hoş görün. 1,040 trilyon lira bir fark var. O da 40 milyar liralık bir açığın olduğunu gösteriyor.

-Kuşoğlu: Sayın Bakanım, toplanan primin dörtte 1'i kadar da devlet prim katkısında bulunuyor. O da prim olarak görünüyor.

Elitaş: Doğru.

-Kuşoğlu: Bunlara aslında açık...

Elitaş: Doğru söylüyorsun ama kanunda böyle gösteriyoruz biliyorsun.

Yıllardır eski SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurum açıklarıyla eleştiren Erdoğan meğer bütçede SGK açıklarını kamufle ediyormuş.

Gerçek açık Elitaş'ın dediği gibi 40 milyar değilmiş.

Toplanan 1,040 trilyon lira primin dörtte biri ne eder? 260 milyar lira…

40 milyar da açık var.

Demek ki SGK'nın toplam açığı tam 300 milyar lira…

-Vay uyanıklar vay…

Şimdi sırada şu var:

Kuşoğlu diyor ki;

-"14 milyon emeklimiz var. Açıklamaya göre bu emekli kitlesinin 9 milyonu 7 bin 500 lira aylık alacak…"

Peki, 5 milyon emekli ne zam alacak? Sıfır…

İnanın bana bu AKP iktidarında vicdan yok, Allah korkusu yok…

Emekliler perişan, çalışanlar perişan, esnaf, tüccar perişan, sanayici perişan ama iktidarın umurunda değil…

Değerli okurlarım,

Cumhurbaşkanı adayları vatandaşlardan toplayacakları sınırlı bağışlar ile seçimde yarışacaklar.

Ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?

O yenisi seçilinceye kadar görevine devam edecek.

Sarayın tüm imkânlarını kullanacak,

Örtülü ödeneği istediği gibi harcayacak demektir ki;

-Saraya ziyafet…