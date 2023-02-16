Türkiye Tek Yürek kampanyası canlı yayınında 115 Milyar 146 milyon 528 bin lira toplandı

Kahramanmaraş merkez olmak üzere 10 ili vuran 6 Şubat depremi ardından Türkiye Tek Yürek ortak yayın ile yardım gecesi düzenlendi.

Bu önemli geceye ünlü isimler de eşlik etti. 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00'de başlayan gecede STAR, ATV, KANAL D, SHOW, TV8, FOX, TRT, KANAL 7 ve SZC TV Türkiye Tek Yürek ortak yayını gerçekleştirdi. 16 Şubat sabahı saat 02:55'te biten yayın sonunda 115 Milyar 146 milyon 528 bin lira toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayına telefonla bağlandı ve şu açıklamayı yaptı:

Topyekün milletimizin gayretiyle çalışmalar hızlandırılmıştır. Gönüllüsüyle, sivil toplum kuruluşlarıyla herkese saygımı sunuyorum. Yanımızda yer alan dost ülkelere teşekkür ediyorum. Enkaz altıda inşallah tek bir insanımızı bırakmayacağız. Hiçbir insanımızı mağdur etmeyecek şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Mart ayında 30 bin konutun temelini atarak inşaata başlıyoruz. Bir yıl içinde insanların oturabileceği konutları teslim etmeye çalışacağız. İnşallah bugün ki kampanyada toplanacak parayla birlikte her kuruş depremzedeler için kullanılacaktır.

BAĞIŞTA BULUNAN İSİMLER ŞÖYLE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşi birer maaşlarını bağışladığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 maaşını bağışladığını açıkladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bağlandığı ortak yayında kendisinin ve eşinin birer maaşını bağışladığını duyurdu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal 3 aylık maaşını bağışladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir aylık maaşını verdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir aylık maaşını bağışladı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama 1 milyon Euro bağışladıklarını duyurdu.

Eski Başbakan Tansu Çiller 1 milyon lira bağışladığını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 3 milyar 600 milyon TL

Futbolcu Arda Güler yapılan kampanyaya 6 milyon lira bağışta bulundu

Acun Ilıcalı 5 milyon lira bağışladı

Oğuzhan Uğur Babala TV adına 500 bin TL

Haluk Levent 500 bin TL bağışta bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş aradı ve toplanan 310 milyon liralık bir yardımın yanında 3 aylık maaşını da bağışladığını söyledi.

Zirve Holding, Turkuvaz Medya Grubu adına 700 milyon lira bağış yaptı.

LCW Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük 200 milyon TL bağışladı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TL bağışladı

Çağlayan Çetin Trendyol yönetim kurulu başkanı 100 milyon TL

Müzik yapımcısı Polat Yağcı 2 milyon TL

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören canlı yayına bağlanarak 50 milyon lira bağışta bulundu

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türk Telekom olarak 2 milyar lira bağış yaptıklarını duyurdu.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir 100 milyon tl bağışta bulundu

Mikayil Yusifov Socar Türkiye iletişim ve kamu ilişkileri başkanı 3,5 milyon tl

Borsa İstanbul grubu, kampanyaya 2 milyar Türk lirasıyla destek verdi.

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, bu geceye özel olarak 2,5 milyar lira bağış yaptı. Cengiz Holding'in toplam bağışı 3 milyar lira oldu.

Nihat Hatipoğlu, programda 200 bin lira bağış yaptığını duyurdu.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli , 2 milyar lira bağış yapıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin programda kendisi ve ailesi adına 200 bin lira bağış yaptı.

İsminin açıklanmasını istemeyen, Kahramanmaraş'ta yakınlarını kaybetmiş bir iş insanı AFAD'a 50 milyon lira bağış yaptı.

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül nakit bağış miktarının 30 milyon lira olduğunu duyurdu.

Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı, AFAD'a 100 milyon lira bağış yaptıklarını açıkladı.

Saat 20.40 itibariyle programda şu ana kadar yapılan toplam bağış miktarı, 7 milyar 432 milyon 900 bin lira oldu.

Avrupa Konutları - Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, ARTAŞ İnşaat'ın 20 milyon lira bağış yaptığını duyurdu.

BİLFEN Okulları'ndan Esra Öztürk 1 milyon lira bağış yaptı.

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, 10 milyon TL bağış yaptıklarını açıkladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu gece için 10 milyon lira bağış yaptıklarını belirtti.

Filli Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, iştirak şirketlerle birlikte toplam 10 milyon 250 bin lira bağış yaptıklarını açıkladı.

Alparslan Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk 1 milyon TL bağışladı.

Gülle Tekstil 1 milyon TL bağış yaptı.

TMSF 2 milyar TL bağışladı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan, Halkbankası adına 7 milyar TL bağış yapıldığını duyurdu.

Orkun Grup adına İlhan Karadeniz 5 milyon lira bağış yaptı.

TURKCELL Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell adına 3,5 milyar lira bağışladıklarını belirtti.

DAP YAPI Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, firma olarak 10 milyon lira bağışladıklarını belirtti.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Vakıfbank Grubu olarak 12 milyar TL nakdi yardım yapıldığını açıkladı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çokar, Ziraat Bankası olarak 20 milyar TL nakdi yardımda bulunulacağını duyurdu.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, firma olarak 950 milyon lira bağış yaptı.

Bonna Porselen Genel Müdürü Erbil Aşkan, firma olarak 1 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

Şanlıurfa'dan Muhammet Fatih Pehlivan 1 milyon lira bağışladı.

Bel Beton A.Ş adına Murat Genç 5 milyon TL bağışta bulundu.

Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu 30 milyar tl

Yusuf Çetin – Süryani Cemaat Lideri 1 Milyon 250 Bin TL bağışladı

Programda ETİ Gıda 10 milyon TL bağışta bulundu.

Ölmez Madencilik'ten İsmet Ölmez, firma olarak 10 milyon lira bağışladı.

BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2 milyar TL bağışladıklarını açıkladı.

SC Grup Kozmetik firması 2 milyon TL bağış yaptı.

Mustafa Büyükkutlu Kutlu Holding adına 5 milyon lira bağışladıklarını belirtti.

Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin, kampanyaya 1 milyon 250 bin lira bağış yaptıklarını açıkladı.

Shaya Grup programda 10 milyon TL bağış yaptı.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, programda 20 milyon lira bağışladıklarını açıkladı.

Özdilek Holding CEO'su Sertaç Ünal, kampanyaya 20 milyon TL yardımda yaptıklarını duyurdu.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir 1 milyar lira bağışladıklarını açıkladı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı 7 milyon lira yardımda bulundu.

ETİ Gıda 10 milyon TL bağışta bulundu.

Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi Eren Çamurdan, 10 milyon lira bağış yaptıklarını açıkladı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bulut, firma olarak 2 milyar TL bağış yaptıklarını duyurdu.

Vitamin Gübre Tarım A.Ş'den Yaşar Niziplioğlu firma olarak 10 milyon lira bağış yaptıklarını belirtti.

Bahçelievler Belediyesi'nin 2737 personeli aralarında para toplayarak toplam 14 milyon TL bağışta bulundu.

TBMM Başkanı Şentop 1 maaş

Doğuş Grubu 500 milyon TL

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk şirket adına 500 milyon lira bağışladı.

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi olduğunu belirten Hamit Duras isimli bir vatandaş tam 50 milyon TL bağış yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi 1 milyon lira bağışladı

MESA Holding'ten Bülent Mesa programda şirket olarak 13 milyon TL bağışladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 500 bin TL bağış yaptığını belirtti.

Nadir Metal Rafineri'den Nadir Tütüncü şirket adına 20 milyon TL bağışladı.

Ünlü futbolcu Edin Visca 100 bin Euro bağış yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kampanya canlı yayınına bağlandı ve 3 aylık maaşını bağışladığını açıkladı

Ebru Gündeş 1 milyon lira bağışladığını açıkladı

İş insanı Cihan Kamer, canlı yayında 220 milyon lira bağış yaptığını açıkladı.

Çaykur Rizespor eski başkanı Hasan Kartal 10 milyon lira bağışladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, programa bağlanarak 3 maaşını bağışladığını açıkladı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu bu yılki tüm maaşını depremzedelere bağışladı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, 50 milyon lira bağışlandığını duyurdu.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, sendika adına 25 milyon TL bağışlandığını açıkladı.

LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, şirket adına 100 milyon lira bağış yapıldığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapılan kampanyada 310 milyon liralık nakdi yardım oluştuğunu belirtti. Erbaş, bu miktarın AFAD'a bağışlandığını açıkladı.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar 50 milyon lira bağışlandığını duyurdu.

Sketchers Türkiye adına Yasin Kavsak 5 milyon TL bağışladı.

Flo Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan, şirket adına 5 milyon lira bağış yapıldığını belirtti.

Can Holding'ten Mehmet Can 5 milyon lira bağışlandığını açıkladı.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük şirket adına 200 milyon lira bağışladıklarını açıkladı.

Dünya Ahıska Türkleri başkanı Ziyatdin Kassanov 1 milyon dolar

Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik 1 milyar TL

Dünya Ahıska Türkleri başkanı Ziyatdin Kassanov 1 milyon dolar

İbrahim Tatlıses 600 bin TL

Emlak Katılım Genel Müdürü İlker Sarıkaya 1 Milyar TL

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi personelleri aralarında 3 milyon 300 bin lira toplayarak bağış yaptı.

Trendyol Yönetim Kurulu Başkanı Çağlayan Çetin 100 milyon liralık nakdi yardım yaptıklarını belirtti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TL bağışladı.

Çelikler Holding'ten Tahir Çelikler 150 milyon TL bağışladı.

Dünya Ahıska Türkleri Başkanı Ziyaddin Kassanov 1 milyon dolar bağışladı.

Halil İbrahim Demirhan 60 milyon TL bağışladı.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, 1 milyar TL bağış yaptıklarını açıkladı.

"Türkiye Tek Yürek" isimli yardım kampanyasına Emlak Katılım'dan İlker Sarıkaya 1 milyar TL bağış yaptı.

Kıran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Kıran kampanyaya 25 milyon TL bağış yaptıklarını açıkladı.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli 1 milyar TL bağışladıklarını duyurdu. Gedikli şahsi olarak 1 yıllık maaşını da ayrıca bağışladı.

Torunlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun 20 milyon TL bağış yaptı.

Selim İnşaat adına Seyfettin Selim 10 milyon lira bağışladı.

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel 7 milyon TL bağışta bulundu

Trendyol Yönetim Kurulu Başkanı Çağlayan Çetin 100 milyon liralık nakdi yardım yaptıklarını belirtti.

Boğaziçi Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aslan 10 milyon lira bağışladı.

Metgün İnşaat Taahhüt A.Ş'den Ergin Yavuz 5 milyon TL bağışladı.

Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz, 30 milyon TL bağış yaptığını açıkladı.

Akmercan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kesgin 30 milyon TL bağışladı.

Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı 10 milyon TL bağışladı.

Papara Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kenci 25 milyon TL bağışladı.

Özyurtlar Holding Başkanı Tamer Özyurt 5 milyon TL

Çalık Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Akil katıldığı yayında 20 milyon TL bağışta bulundu

TAY Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak 20 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

Dilan Polat 3 milyon 250 bin TL bağışladı.

Çetinkaya Mağazaları'nın sahibi Necat Çetinkaya 10 milyon lira bağışladı.

Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi toplam 5 milyon TL bağış yaptıklarını ifade etti.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Akil, 20 milyon TL yardımda bulundu.

Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik 150 Milyon TL bağışladıklarını açıkladı

BOTAŞ International Company Genel Müdürü Nadir Ekin 100 Milyon TL bağışta bulundu

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertol 60 milyon TL bağışladı.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın 5 milyon TL nakdi destek yaptı

TORKU Yönetim Kurulu Başkanı Harun Ersöz 15 Milyon TL bağışta bulundu

TESKOMB Genel Müdürü Abdülkadir Akgül 200 milyon liralık bağış yaptı.

Kömür İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Benli 25 milyon lira bağışladıklarını duyurdu.

Başkent İnşaat'tan Uğur Vergili 11 milyon 500 bin lira bağış yaptı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Dayanışma Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Kuzey 1 milyon euro bağışta bulundu

Nöbette olduklarını söyleyen iki asker 650 lira bağışladı

Muhammed Hamza Güngör harçlığı olan 100 lirayı bağışladı

TÜRKİYE TEK YÜREK TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI

02: 55 itibariyle 115 Milyar 146 milyon 528 bin lira bağış toplandı

DÖRT BÜYÜK KULÜBÜN BAŞKANI DA CANLI YAYINDA

Türkiye Tek Yürek isimli ortak yayınında Fenerbahçe Başkanı Ali Kol, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da stüdyoya geldi. Başkanlar telefon üzerinden gelen bağışları canlı yayında iletti.

TÜRKİYE TEK YÜREK KAMPANYASI SUNUCULARI KİMLER?

Türkiye Tek Yürek Kampanyası sunuculuğunu, Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz üstlendi.