Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Ürdün ile mücadele edecek olan U19 Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

Hazırlık maçında Ürdün ile karşı karşıya gelecek olan U19 Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı.

10 Ocak Cuma günü Antalya'da toplanacak olan milli takımın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleciler:

Mert Furkan Bayram (Altınordu)

Arif Şimşir (Altınordu)

Tuğran Burak Tuğ (Etimesgut Belediyespor)

Mehmet Şamil Öztürk (Mondihome Kayserispor)

Defans:

Efe Sarıkaya (Altay)

Hikmet Çolak (Altay)

Hasan Berat Kayalı (Altınordu)

Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.)

Yiğit Fidan (Bursaspor)

Furkan Çolak (Eyüpspor)

Muhammed Eren Arıkan (Mondihome Kayserispor)

Berkant Gedikli (Rot-Weiss Essen)

Bartu Ermiş (Sarıyer)

Candan Başkale (Westerlo)

Orta Saha:

Barış Kalaycı (1.FC Union Berlin)

Murat Arda Ayhan (Belediye Derince Spor)

Yakup Arda Kılıç (Beşiktaş A.Ş.)

Yusuf Sertkaya (Bursaspor)

Kaan Akyazı (Fenerbahçe A.Ş.)

Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor)

Emre Çil (MSV Duisburg)

Efe Sayhan (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.)

Alihan Adıgüzel (SSVg Velbert 02)

Abdurrahman Bayram (Trabzonspor A.Ş.)

Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor)

Forvet:

Leo Şahin (1.FC Saarbrücken)

Emirhan Demircan (FC Bayern München)

Kaan İnanoğlu (MSV Duisburg)

Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.)

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