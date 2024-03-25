Milli takım oyuncuları menajerlerine göre mi seçiliyor? Semih Kılıçsoy'un avukatından sürpriz açıklama

A Milli Takım’ın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçları için aday kadroya çağrıldıktan sonra Ümit Milli Takım’a yollanan Semih Kılıçsoy’un menajeri ve aynı zamanda avukatı olan Murat Teber bir açıklama paylaştı.

"GERÇEK DIŞI YORUM VE DEĞERLENDİRMELER"

Sosyal medyada yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını belirten Teber, “Yaşanan süreçte özellikle sosyal medya üzerinden oyuncu-milli takım yetkililer-menajer ilişkisi ile ilgili gerçek dışı yorum ve değerlendirmelerin yapıldığını üzülerek izliyoruz. Temsilcisi olduğumuz oyuncumuza bu yönde herhangi telkin veya yönlendirme olmamıştır. Milli Takımlar hepimizin milli takımı olup, bu tür asılsız ifade ve yakıştırmalar Milli Takımımıza ve yöneticilerine haksız bir şekilde zarar vermekte olup, menajer ilişkisi ile ilgili tüm yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesi önemlidir. Milli Takımlarımızı ve evlatlarımızı keyifle izleyelim, onlara başarılar dileyelim” ifadelerini kullandı.