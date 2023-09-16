Et alamayan emeklilerin karnını doyuracağı karikatür. Bir kahkaha bir pirzola. Emre Ulaş çizdi

BM 78. Genel Kurulu, 19-26 Eylül tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da genel görüşmelere katılmak üzere New York'a gitti. Erdoğan, New York'a hareket öncesi basın toplantısı düzenledi.

"GEREKİRSE AB İLE YOLLARI AYIRABİLİRİZ"

Erdoğan, basın toplantısında, "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. AB'nin Türkiye'den kopuş hamleleri yaptığı bu dönem içerisinde değerlendirmelerimizi yaparız. Bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, Erdoğan'ın AB ile ilişkiler konusundaki sarf ettiği cümleler üzerine bir karikatür çizdi.

İşte Ulaş'ın o karikatürü: