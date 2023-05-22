Muharrem İnce ikinci tur için destek açıklaması yapmaya hazırlanıyor. Ankara kulislerinde bomba etkisi yaratacak iddia

Gazeteci Şaban Sevinç’ten Ankara kulislerini hareketlendirecek Muharrem İnce ile iddiası geldi. Sevinç İnce’nin Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi için çağrı yapacağını açıkladı…

Muharrem İnce ikinci tur için destek açıklaması yapmaya hazırlanıyor. Ankara kulislerinde bomba etkisi yaratacak iddia

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, seçimin ikinci turunda Erdoğan'ı destekleyeceğini söyledi.

Ankara kulislerini hareketlendiren gelişme sonrası gözler seçimin birinci turunda adaylıktan çekilen Muharrem İnce’nin destek kararına çevrildi.

Gazeteci Şaban Sevinç’ten konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

MUHARREM İNCE "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN" DİYECEK

Sevinç Muharrem İnce’nin Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çağrı yapacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sevinç mesajında; "Son dakika Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi için Salı ya da Çarşamba günü çağrı yapıp destek açıklayacak” ifadelerinin kullandı.

İşte o paylaşım:

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