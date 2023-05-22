Kılıçdaroğlu’ndan flaş Sinan Oğan açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan’ın ikinci turda cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"BU BİR REFERANDUMDUR; ARTIK KİMSE KİMSEYİ KANDIRAMAYACAK"

Kılıçdaroğlu, “Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli!” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımının tamamı şu şekilde oldu:

“Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!”