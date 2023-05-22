Kılıçdaroğlu’ndan flaş Sinan Oğan açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan’ın ikinci turda Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’ndan flaş Sinan Oğan açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan’ın ikinci turda cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"BU BİR REFERANDUMDUR; ARTIK KİMSE KİMSEYİ KANDIRAMAYACAK"

Kılıçdaroğlu, “Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli!” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımının tamamı şu şekilde oldu:

“Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!”

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