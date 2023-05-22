Sinan Oğan sözlerini unuttu Erdoğan'ı seçti: HÜDA Par ile Türk milliyetçileri nasıl yan yana gelir?

Sinan Oğan‘ın, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı büyük tepki çekti. Oğan’ın Babala TV’de yaptığı 'HÜDA PAR ve Türk milliyetçileri' açıklaması sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sinan Oğan sözlerini unuttu Erdoğan'ı seçti: HÜDA Par ile Türk milliyetçileri nasıl yan yana gelir?

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, bugün yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı’nın Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.

KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Kararını açıklamasının ardından Oğan’ın arşivi açıldı. 14 Mayıs’taki seçimlerden önce Babala TV’de Mevzular Açık Mikrofon programına katılan Oğan’ın MHP lideri Devlet Bahçeli’yi eleştirdiği sözler yeniden gündeme geldi.

“HÜDA PAR İLE TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NASIL YAN YANA GELİR?”

Gazeteci Bahar Feyzan’ın “Devlet Bahçeli karşınızda olsa ne söylemek istersiniz?” sorusunu yanıtlayan Oğan, şu yanıtı vermişti: “Türk bayrağındaki Türk ismini çıkarmayı teklif eden HÜDA Par ile Türk milliyetçileri nasıl yan yana gelir?”

Oğan’ın kısa sürede savunduğu görüşlerden geri adım atması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

ÖZDAĞ: BU KARAR BİZİ BAĞLAMIYOR

Oğan’ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, “Sinan Oğan’ın açıklaması kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır” dedi.

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