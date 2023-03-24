Muharrem İnce'den imza süreci açıklaması: Yarın bu işi bitiriyoruz

14 Mayıs seçimleri öncesi cumhurbaşkanları adayları için üçüncü gün atılan imza sayıları açıklandı.

Henüz kimse 100 bin imzaya ulaşamazken listenin başında 76 bin 921 imza ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yer aldı.

Üçüncü gün verilerinin paylaşılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce şu ifadelere yer verdi:

"3 günde 76.921 imza. Haydi arkadaşlar yarın bu işi bitiriyoruz"

KİM KAÇ İMZA TOPLADI

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan verilerine göre üçüncü günün sonunda imza sürecinde oluşan son durum şöyle:

Muharrem İnce: 76921

Sinan Oğan: 39317

Doğu Perinçek: 16192

Yakup Türkal: 2031

Erkan Trükten: 1116

Tevfik Ahmet Özal: 807

İrfan Uzun: 447

Halil Murat Ünver: 285

Hilmi Özden: 225

Davut Turan: 92