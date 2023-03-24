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Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı. Yarışta üçüncü gün sona erdi

Cumhurbaşkanı adaylarının imza toplama süreci devam ediyor. Üçüncü gün sonunda 100 bin imza hedefinde adaylardan kim ne kadar imza topladığı açıklandı…

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 20:40
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Üçüncü gün sonunda Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı

Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı. Yarışta üçüncü gün sona erdi
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14 Mayıs seçimleri öncesi cumhurbaşkanları adayları için üçüncü gün atılan imza sayıları açıklandı.

Henüz kimse 100 bin imzaya ulaşamazken listenin başında Muharrem İnce yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan verilerine göre üçüncü günün sonunda imza sürecinde  oluşan son durum şöyle:

Muharrem İnce: 76901

Sinan Oğan: 39317

Doğu Perinçek : 16192

Yakup Türkal : 2031

Erkan Trükten : 1116

Tevfik Ahmet Özal : 807

İrfan Uzun : 447

Halil Murat Ünver : 285

Hilmi Özden : 225

Davut Turan : 92

FATİH ERBAKAN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek

Fatih Erbakan, son imza gününden 3 gün önce adaylıktan çekildiğini açıkladı.

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