Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı. Yarışta üçüncü gün sona erdi

14 Mayıs seçimleri öncesi cumhurbaşkanları adayları için üçüncü gün atılan imza sayıları açıklandı.
Henüz kimse 100 bin imzaya ulaşamazken listenin başında Muharrem İnce yer aldı.
Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan verilerine göre üçüncü günün sonunda imza sürecinde oluşan son durum şöyle:
Muharrem İnce: 76901
Sinan Oğan: 39317
Doğu Perinçek : 16192
Yakup Türkal : 2031
Erkan Trükten : 1116
Tevfik Ahmet Özal : 807
İrfan Uzun : 447
Halil Murat Ünver : 285
Hilmi Özden : 225
Davut Turan : 92
FATİH ERBAKAN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek
Fatih Erbakan, son imza gününden 3 gün önce adaylıktan çekildiğini açıkladı.