Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı. Yarışta üçüncü gün sona erdi

14 Mayıs seçimleri öncesi cumhurbaşkanları adayları için üçüncü gün atılan imza sayıları açıklandı.

Henüz kimse 100 bin imzaya ulaşamazken listenin başında Muharrem İnce yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan verilerine göre üçüncü günün sonunda imza sürecinde oluşan son durum şöyle:

Muharrem İnce: 76901

Sinan Oğan: 39317

Doğu Perinçek : 16192

Yakup Türkal : 2031

Erkan Trükten : 1116

Tevfik Ahmet Özal : 807

İrfan Uzun : 447

Halil Murat Ünver : 285

Hilmi Özden : 225

Davut Turan : 92

FATİH ERBAKAN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek

Fatih Erbakan, son imza gününden 3 gün önce adaylıktan çekildiğini açıkladı.