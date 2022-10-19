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Saray'da derin sessizlik yaratan anket

PİAR Araştırma yaptığı son seçim anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre AKP'nin oyu yüzde 28,6 olurken CHP'nin oyu yüzde 28,1 olarak ölçüldü.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 13:19
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Müjdeler de derman olamadı. Saray'da derin sessizlik yaratan anket

Saray'da derin sessizlik yaratan anket
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Gazeteduvar'ın haberine göre, PİAR Araştırma, 10-13 Ekim tarihleri arasında 26 ilde 2524 katılımcı ile yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

Anketin katılımcılarına, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

Anketin yüzde 95 güven aralığında olduğu ve yüzde 1,98 hata payı bulunduğu belirtildi.

Anket sonuçlarına göre kararsız seçme de dağıtıldığında partilerin oy oranları şöyle oldu:

AKP: Yüzde 28,6

CHP: Yüzde 28,1

İYİ Parti: Yüzde 11,7

HDP: Yüzde 9,8

MHP: Yüzde 8,6

Gelecek Partisi: Yüzde 2,9

Zafer Partisi: Yüzde 2,7

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,6

DEVA Partisi: Yüzde 1,5

Saadet Partisi: Yüzde 0,9

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0,9

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Tekin Ertürk
19.10.2022 14:47
Ya vatandaşlık verilen milyonlarca sığınmacının??? oyu ne olacak?  
 
alper
19.10.2022 14:39
iyi parti en az yüzde 20 nasıl bir anket bu  
 
vatandaş
19.10.2022 13:53
Kimi kandırıyorsunuz sadece chp lilerle anket yapmışlardır  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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