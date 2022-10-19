Saray'da derin sessizlik yaratan anket

Gazeteduvar'ın haberine göre, PİAR Araştırma, 10-13 Ekim tarihleri arasında 26 ilde 2524 katılımcı ile yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

Anketin katılımcılarına, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

Anketin yüzde 95 güven aralığında olduğu ve yüzde 1,98 hata payı bulunduğu belirtildi.

Anket sonuçlarına göre kararsız seçme de dağıtıldığında partilerin oy oranları şöyle oldu:

AKP: Yüzde 28,6

CHP: Yüzde 28,1

İYİ Parti: Yüzde 11,7

HDP: Yüzde 9,8

MHP: Yüzde 8,6

Gelecek Partisi: Yüzde 2,9

Zafer Partisi: Yüzde 2,7

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,6

DEVA Partisi: Yüzde 1,5

Saadet Partisi: Yüzde 0,9

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0,9