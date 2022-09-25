İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet

İran Tahran'da başörtüsü denetimi yapan ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Emini üç gün sonra 14 Eylül'de hastanede vefat etmişti. Mahsa Emini için protesto gösterileri sürerken yeni gelen bir video sosyal medyada gündem oldu.

KADINI FIRLATTI

Şiraz şehrindeki protesto gösterilerinde polisin protestocu kadına uyguladığı şiddet cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis kadını fırlatarak kaldırıma attı. Kadın savrularak dengesini kaybetti ve kaldırıma kafasını çarptı. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e göre, Gilan Emniyet Müdürü Azizullah Meleki, kamu güvenliğini tehdit eden kişilere yönelik polis ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından operasyon düzenlendiğini belirtti. Toplam 739 kişinin gözaltına alındığını aktaran Meleki, "Bu kişilerden 60'ı kadındı. Bunların büyük bir kısmının Gilan'ın yerlisi olmadığı, kaos yaratmak ve kamusal alanlara ve özel mülklere zarar vermek için diğer kentlerden Gilan'a geldikleri tespit edildi." dedi.

Öte yandan Gilan'da bir sabotaj şebekesinin de tespit edilerek, tutuklandığını aktaran Meleki, operasyonda çok sayıda silah ele geçirildiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde de Emini'nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki açıklamasını reddederek, Emini'nin polis merkezine getirilmeden önce darbedildiğini iddia ediyor. Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı.

Gösteriler daha sonra ülke geneline yayılmıştı. Sosyal medyada ve ülke medyasında yayınlanan görüntülerde bazı göstericilerin ambulans, otobüs ve kamu binalarını tahrip ettiği ve güvenlik güçleri ile göstericiler arasında şiddetli arbede yaşandığı görülüyor. İran devlet televizyonu, olaylarda şu ana kadar güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 35 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Öte yandan ülke medyasına yansıyan haberlere göre, şu ana kadar olaylarla irtibatlı olduğu gerekçesiyle aralarında 11 gazeteci ve aktivistin de olduğu yüzlerce kişi gözaltına alındı.

İNTERNET KESİLDİ

Ortaya çıkan görüntülerde İran halkının rejime yönelik öfkesi kat kat artarken, ülkede internete ulaşım da kısıtlandı. Tahran yönetimi protestocuların iletişim kurup bir araya gelmelerinin önüne geçmek için dün akşam saatlerinden itibaren belirli bölgelerde internet erişimini sonlandırdı. Bu çerçevede İran’ın 3 GSM operatörünün interneti uzun süre kesildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde internet yeniden açılırken sosyal medya ve mesajlaşma programları devre dışı bırakıldı, farklı ülkelerden "DNS kullanarak" engellenmiş uygulamaları çalıştırmaya yarayan VPN programları çalışamaz duruma geldi.

KADINLAR BAŞÖRTÜLERİNİ YAKIP SAÇLARINI KESİYOR Haber3'te yer alan haberde, Sari kentinde kadınların, başörtülerini çıkarıp sokakta yakılan ateşe atarak eylemler gerçekleştirdi. Kadınların eylemi, çevredeki protestocular tarafından desteklenerek alkış tutuldu. Başkent Tahran'da protestocu bir kadın biri, trafikteki araçlardan birinin üzerine çıkarak başörtüsünü yaktı. Ayrıca ülkede yüzlerce kadın saçlarını keserek olaya tepki gösterdi.