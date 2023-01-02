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  • Mustafa Sarıgül yanında duran gence bir vurdu genç ekrandan dışarıya uçtu

Mustafa Sarıgül yanında duran gence bir vurdu genç ekrandan dışarıya uçtu

Çektiği videolarla gündem olan Mustafa Sarıgül, bu kez de donut yediğini söyleyen bir gence vurdu. Ne olduğunu anlamayan genç, Sarıgül’ün hareketi sonrası kadrajdan uçtu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 12:20
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Mustafa Sarıgül gence bir vurdu genç ekrandan dışarıya uçtu

Mustafa Sarıgül yanında duran gence bir vurdu genç ekrandan dışarıya uçtu
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Türkiye'deki hayat pahalılığına dikkat çekmek için son dönemde çok sayıda video yayınlayan ve tüp, damacana, ayçiçek gibi ürünleri tokatlayan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün hedefinde bu kez genç bir delikanlı vardı

"ZIKKIMIN KÖKÜNÜ YEMEYESİN"
Donut yemek isteğini söyleyen gence sinirlenen Sarıgül, "Ne donut'ı kardeşim zıkkımın kökünü yemeyesin." sözleriyle tepki gösterdiği gencin Starbucks'a gittiğini öğrenince neden Kahve Dünyası'na gitmiyorsun diyerek genci itti

Genç hareketin etkisiyle kadrajdan çıktı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Zahide
2.01.2023 13:37
Kendi çocukları ve kendisinin gittiği mekanları biz magazinlerden bliyoruz ,çelişkinin de böylesi  
 
MCI
2.01.2023 13:04
Oğluna Sorsun nereye Gidiyormuş.  
 
1950
2.01.2023 12:27
Her önüne gelene tokatı patlatıyor, ya arkadaşlar sizde patlatsanıza, eliniz armut mu topluyor, Şişli halkı bu adama defalarca oy verdi? Gelde oy verenlerin aklını sorgulama ??  
 
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