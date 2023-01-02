Mustafa Sarıgül yanında duran gence bir vurdu genç ekrandan dışarıya uçtu

Türkiye'deki hayat pahalılığına dikkat çekmek için son dönemde çok sayıda video yayınlayan ve tüp, damacana, ayçiçek gibi ürünleri tokatlayan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün hedefinde bu kez genç bir delikanlı vardı



"ZIKKIMIN KÖKÜNÜ YEMEYESİN"

Donut yemek isteğini söyleyen gence sinirlenen Sarıgül, "Ne donut'ı kardeşim zıkkımın kökünü yemeyesin." sözleriyle tepki gösterdiği gencin Starbucks'a gittiğini öğrenince neden Kahve Dünyası'na gitmiyorsun diyerek genci itti



Genç hareketin etkisiyle kadrajdan çıktı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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