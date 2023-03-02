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İlber Ortaylı'dan Celal Şengör açıklaması. Canlı yayında pot kırmıştı

İlber Ortaylı, canlı yayında Naci Görür'ün Celal Şengör'den daha iyi olduğunu söylemişti. Ortaylı sözlerine açıklık getirdi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 21:45
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Canlı yayında pot kırmıştı. İlber Ortaylı'dan Celal Şengör açıklaması

İlber Ortaylı'dan Celal Şengör açıklaması. Canlı yayında pot kırmıştı
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen gün katıldığı bir programın sonunda, deprem bilimciler Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Celal Şengör'ü karşılaştırmış ve sözleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Ortaylı, programın bittiğini zannederek, sunucu Candaş Tolga Işık'a "Prof. Dr. Naci Görür için "Bizim Celal'den (Prof. Dr. Celal Şengör) daha iyidir" demişti.

Ortaylı sözlerine sosyal medyadan yaptığı açıklamayla açıklık getirdi.

Ortaylı, şunları söyledi:

"Celal Şengör, Fuat Köprülü’den sonra Rusya Bilimler Akademisi’ne seçilen ilk Türk’tür. Bu jeoloji dalındadır. Avusturya Bilim Akademisi için de aynı şey geçerlidir. Zaten jeoloji dalında Avrupa’da büyük ödül aldı (bu ödül jeoloji dalının Nobel’i demektir). Amerika Bilimler Akademisi, Avrupa Bilimler Akademisi ve Sırbistan Bilimler Akademisi üyesidir.

Fransızcayı College de France’da ders verecek kadar iyi bilir. Rusça da bilir. Dünya onu tanımasına rağmen hiçbir zaman Türkiye'yi ve Teknik Üniversite’yi bırakıp gitmeyi düşünmeyecek kadar da vatanseverdir. Türk bilim tarihini, Türkiye kütüphanelerinde, yazma eserler arasında onun kadar takip eden bir Türk doğa bilimcisi tanımıyorum. Fuat Sezgin gibi aynı şekilde zamanında dışarı kovalanan bir hocayla en çok o mesai halindeydi. Kâzım Çeçen Hoca’yla en çok teşrikimesai eden profesörlerden biri. Fuat Köprülü ve Halil İnalcık Hoca’ya kasideler döşenecek kadar hayran.

Geçenlerde yaptığım TV programında sohbet yarıda kesildiği için benim Celal Hoca’yı ilmiyle değerlendirdiğim zannedilmiş. Sohbetin tamamı dinlense konunun son depremlere dair alanım dışından bir yorum olduğu rahatlıkla anlaşılacaktır. Celal Şengör’ün hem Türkiye’de hem de Dünya’da bulunduğu konum tartışılmazdır. Celal Şengör Türkiye’de varlığıyla övündüğüm ulusal kıymet hazinemizin en önemli simalarından biridir. Tekrar kamuoyuna duyurmak isterim."

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