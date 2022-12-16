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Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu

Dijital yayın platformu Netflix’te haftanın en çok izlenen yapımları açıklandı. Listede 2 Türk dizisi ve 1 Türk filmi girdi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 12:07
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Netflix'te en çok izlenen yapımlar açıklandı

Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu
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Netflix her hafta olduğu gibi bu hafta da platformda en çok izlenen yapımların listesini paylaştı. 

İşte 5-11 Aralık tarihinde en çok izlenen yapımların TOP10 listesi:

10. Gerçeğin Peşinde

9. Yarının Savaşçıları

8. Katakulli

7. Çarpık Çizgiler

6. Aksiyon Adamı

5. Yüzücüler

4. Benim Adım İntikam

3. Guillermo del Toro Sunar: Pinokyo

2. Lady Chatterley'in Sevgilisi

1.  Esrarengiz Canavar (Troll)

 

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