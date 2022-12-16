Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu

Netflix her hafta olduğu gibi bu hafta da platformda en çok izlenen yapımların listesini paylaştı.
İşte 5-11 Aralık tarihinde en çok izlenen yapımların TOP10 listesi:
10. Gerçeğin Peşinde
9. Yarının Savaşçıları
8. Katakulli
7. Çarpık Çizgiler
6. Aksiyon Adamı
5. Yüzücüler
4. Benim Adım İntikam
3. Guillermo del Toro Sunar: Pinokyo
2. Lady Chatterley'in Sevgilisi
1. Esrarengiz Canavar (Troll)
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