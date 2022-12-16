Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu

Netflix her hafta olduğu gibi bu hafta da platformda en çok izlenen yapımların listesini paylaştı.

İşte 5-11 Aralık tarihinde en çok izlenen yapımların TOP10 listesi:

10. Gerçeğin Peşinde

9. Yarının Savaşçıları

8. Katakulli

7. Çarpık Çizgiler

6. Aksiyon Adamı

5. Yüzücüler

4. Benim Adım İntikam

3. Guillermo del Toro Sunar: Pinokyo

2. Lady Chatterley'in Sevgilisi

1. Esrarengiz Canavar (Troll)