Genç ‘Ülkede cahiller bolsa din mutlaka satılır’ dedi. Cahiller gence ve onu koruyan muhabire saldırdı

Üsküdar'da gerçekleştirilen sokak röportajında Lale Duman Akın isimli muhabir ve soru yönelttiği genç çevredekilerin saldırısına uğradı. Genç yurttaşın "Cahillerin olduğu bir ülkede dini satıyorlar" sözlerine öfkelenen bir grup, önce gence sonra da muhabire saldırdı.

Röportajdaki genç, "Bu ülkede her şey satıldı. BMC'den tut da Kütahya Şeker Fabrikası, Beykoz Deri Kundura Fabrikası... 20 yıldır ülke satılıyor. Kanal İstanbul sadece Katar için yapılmış. Rant sağlamak için yapılmış bir şey. Depreme mesela kader diyorlar. Önce tedbir almadıysak buna kader diyorsak bu kader değildir. Cahillerin olduğu bir ülkede dini satılıyor. Tedbirini aldıktan sonra tevekkül edersin. Ben de elhamdülillah Müslümanım. Ülkede cahiller bolsa din satılır mutlaka. Din tüccarlığı yapıyorlar. Adama sırf namaz kılıyorlar diye oy verenler var" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak bir vatandaş, "Namaza karşı mısın?" sorusuyla tartışma başlattı. Genç, "Namaza karşı değilim ama namaz üzerinden..." diye cevap vermek istedi ancak yurttaş hakaretler savurarak "Sen manyak mısın? Geri zekalı" dedi.