1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap

'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Erdoğan sana ne yaptı?' sorusuna yanıt tarlada çalışan bir çiftçiden geldi. İşte o muhteşem yanıt...

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 09:32
Takip Et

'Erdoğan sana ne yaptı?' sorusuna çiftçiden yanıt

'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
+
Aa
-

Editör: Gülsüm Acıyan

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında Muharrem İnce'ye tepki göstererek "Türkiye'nin Erdoğan'dan kurtulması lazım diyor. Erdoğan sana ne yaptı? Yazıklar olsun ya." ifadelerini kullanmıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Erdoğan sana ne yaptı?' sorusuna yanıtı tarlada çalışan bir çiftçi verdi. 

Çiftçi, Erdoğan'ın yaptığı her şeyi tek tek sıraladı. 

"ÇİFTÇİYİ BATIRDI"

'Erdoğan bize ne yaptı?' diyerek sözlerine başlayan çiftçi şu ifadeleri kullandı: 

"Bu marulun tanesi manavda 15 TL, bende 50 kuruş. Çiftçiyi batırdı. Demir'in kilosunu 80 kuruştan aldı 15 TL yaptı. 

Mazotun litresini 80 kuruştan aldı 30 TL yaptı. Şeker'in çuvalını aldı 50 TL'den 1.5 Milyar yaptı.

Gübrenin çuvalını 50 TL'den aldı şu anda 2 bin TL yaptı. Yediğimiz unun çuvalını 40 TL'den aldı 600 TL yaptı. 

(Serayı kapatmaya yarayan örtü) Şu üstümüzdeki naylonun kilosunu 5 TL'den aldı 60 TL yaptı."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
4
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
5
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
6
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
7
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
﻿Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Okan Buruk'tan sarı alarm
﻿Okan Buruk'tan sarı alarm
﻿Okan Buruk'tan sarı alarm
﻿Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
﻿Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
﻿Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
﻿Demirhindi bitkisi boğaz ağrılarına iyi geliyor
﻿Demirhindi bitkisi boğaz ağrılarına iyi geliyor
﻿Demirhindi bitkisi boğaz ağrılarına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.