'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap

Editör: Gülsüm Acıyan

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında Muharrem İnce'ye tepki göstererek "Türkiye'nin Erdoğan'dan kurtulması lazım diyor. Erdoğan sana ne yaptı? Yazıklar olsun ya." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Erdoğan sana ne yaptı?' sorusuna yanıtı tarlada çalışan bir çiftçi verdi.

Çiftçi, Erdoğan'ın yaptığı her şeyi tek tek sıraladı.

"ÇİFTÇİYİ BATIRDI"

'Erdoğan bize ne yaptı?' diyerek sözlerine başlayan çiftçi şu ifadeleri kullandı:

"Bu marulun tanesi manavda 15 TL, bende 50 kuruş. Çiftçiyi batırdı. Demir'in kilosunu 80 kuruştan aldı 15 TL yaptı.

Mazotun litresini 80 kuruştan aldı 30 TL yaptı. Şeker'in çuvalını aldı 50 TL'den 1.5 Milyar yaptı.

Gübrenin çuvalını 50 TL'den aldı şu anda 2 bin TL yaptı. Yediğimiz unun çuvalını 40 TL'den aldı 600 TL yaptı.

(Serayı kapatmaya yarayan örtü) Şu üstümüzdeki naylonun kilosunu 5 TL'den aldı 60 TL yaptı."