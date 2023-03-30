Trabzonlu genç iktidarı fena eleştirdi: Bu laftan çok büyük sıkıntı yaşayabilirim

Editör: Gülsüm Acıyan

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım tüm hızıyla devam ederken, sokak röportajları gündemin nabzını tutuyor.

Sosyal medyada Trabzon'da yapılan bir sokak röportajı gündem oldu. Sokak röportajında Trabzonlu genç, iktidara eleştirilerde bulundu.

Trabzonlu genç, "Onun Allah'ıyla benim Allah'ım bir değil. Erdoğan'ın Allah'ıyla benim Allah'ım bir değil. Bu laftan da çok büyük bir sıkıntı yaşayabilirim." ifadelerini kullandı.

"BU LAFTAN DA ÇOK BÜYÜK BİR SIKINTI YAŞABİLİRİM"

Trabzonlu gencin ifadeleri şöyle:

"Senin 2008'e kadar zaten yerli fabrikan kalmadı. 2008'le 2013 arası da bugün terör örgütü dediği FETÖ' yle birlikte tavada kalan pekmezi yedi yedi. 2013'te de tavanın dibi geldi.

Sen mi yicen ben mi yiyecem diye tartıştılar. 2013'ten sonra bir yol ayrımına girdiler. Bu adam 2004'te de sıkıntılıydı. 2007'de de sıkıntılı 2070'te de sıkıntılı. Niye 2007-2008'de kanser hastası kadın bakanın yanına yaklaştığında demedi mi ki cebine sıkıştırayım para.

Vatandaş yanına gittiği zaman demedi mi ki; 'Ananı da al git'. Çiftçiye demedi mi ki; 'Babanı da al git.' E şimdi bu adam o zaman ananı al git diyordu. Dokunmuyordu sana niye cepte para vardı. Kimse bana milliyetçilik demesin. Ben en milliyetçisiyim, en Atatürkçüsüyüm. Çocukluğumu vermişim devrimciyim Atatürkçüyüm. Cumhuriyetçiyim. Trabzonluyum ama ben sana bir şey diyeyim mi?. Çocuğumu tek vatandaş yapma şansım yok. Gideceğim yurtdışına doğurtacağım çocuğu çifte vatandaş olacak. Benim çocuğum Suriyelilerle aynı kimliğe sahip olamaz. Adam memleketten kaçmış. Suriyelinin 3-5 yaş çocuğunu alalım abla sıkıntı yok. Benim evimde kalsın bebek varsa. Engellisini alalım hastanede yatıralım. 30 yaşında Suriyeli gelecek; benim toprağımda çırılçıplak gezecek, taciz edecek benim ablamı benim memleketlimi. Ondan sonra Suriye'de savaş var din kardeşi ne kardeşi. Hangi din? Benim dinimde taciz, tecavüz yok. Onun dininde olabilir. Onun Allah'ıyla benim Allah'ım bir değil. Erdoğan'ın Allah'ıyla benim Allah'ım bir değil. Bu laftan da çok büyük bir sıkıntı yaşayabilirim."