30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trabzonlu genç iktidarı fena eleştirdi: Bu laftan çok büyük sıkıntı yaşayabilirim

Trabzonlu genç iktidarı fena eleştirdi: Bu laftan çok büyük sıkıntı yaşayabilirim

Trabzon'da bir sokak röportajında konuşan genç, iktidarı çok sert ifadelerle eleştirdi. İşte o video...

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 10:25
Takip Et

Trabzonlu gençten iktidara sert eleştiri

Trabzonlu genç iktidarı fena eleştirdi: Bu laftan çok büyük sıkıntı yaşayabilirim
+
Aa
-

Editör: Gülsüm Acıyan 

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım tüm hızıyla devam ederken, sokak röportajları gündemin nabzını tutuyor. 

Sosyal medyada Trabzon'da yapılan bir sokak röportajı gündem oldu. Sokak röportajında Trabzonlu genç, iktidara eleştirilerde bulundu. 

Trabzonlu genç, "Onun Allah'ıyla benim Allah'ım bir değil. Erdoğan'ın Allah'ıyla benim Allah'ım bir değil. Bu laftan da çok büyük bir sıkıntı yaşayabilirim." ifadelerini kullandı. 

"BU LAFTAN DA ÇOK BÜYÜK BİR SIKINTI YAŞABİLİRİM"

Trabzonlu gencin ifadeleri şöyle: 

"Senin 2008'e kadar zaten yerli fabrikan kalmadı. 2008'le 2013 arası da bugün terör örgütü dediği FETÖ' yle birlikte tavada kalan pekmezi yedi yedi. 2013'te de tavanın dibi geldi. 

Sen mi yicen ben mi yiyecem diye tartıştılar. 2013'ten sonra bir yol ayrımına girdiler. Bu adam 2004'te de sıkıntılıydı. 2007'de de sıkıntılı 2070'te de sıkıntılı. Niye 2007-2008'de kanser hastası kadın bakanın yanına yaklaştığında demedi mi ki cebine sıkıştırayım para. 

Vatandaş yanına gittiği zaman demedi mi ki; 'Ananı da al git'. Çiftçiye demedi mi ki; 'Babanı da al git.' E şimdi bu adam o zaman ananı al git diyordu. Dokunmuyordu sana niye cepte para vardı. Kimse bana milliyetçilik demesin. Ben en milliyetçisiyim, en Atatürkçüsüyüm. Çocukluğumu vermişim devrimciyim Atatürkçüyüm. Cumhuriyetçiyim. Trabzonluyum ama ben sana bir şey diyeyim mi?. Çocuğumu tek vatandaş yapma şansım yok. Gideceğim yurtdışına doğurtacağım çocuğu çifte vatandaş olacak. Benim çocuğum Suriyelilerle aynı kimliğe sahip olamaz. Adam memleketten kaçmış. Suriyelinin 3-5 yaş çocuğunu alalım abla sıkıntı yok. Benim evimde kalsın bebek varsa. Engellisini alalım hastanede yatıralım. 30 yaşında Suriyeli gelecek; benim toprağımda çırılçıplak gezecek, taciz edecek benim ablamı benim memleketlimi. Ondan sonra Suriye'de savaş var din kardeşi ne kardeşi. Hangi din? Benim dinimde taciz, tecavüz yok. Onun dininde olabilir. Onun Allah'ıyla benim Allah'ım bir değil. Erdoğan'ın Allah'ıyla benim Allah'ım bir değil. Bu laftan da çok büyük bir sıkıntı yaşayabilirim." 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
1
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
2
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
3
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
4
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
5
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
6
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
7
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Kaza geliyorum demedi geldi. İşte hatalı sollamanın sonucu
﻿Kaza geliyorum demedi geldi. İşte hatalı sollamanın sonucu
﻿Kaza geliyorum demedi geldi. İşte hatalı sollamanın sonucu
﻿Kamyonet denize düştü: 1 ölü
﻿Kamyonet denize düştü: 1 ölü
﻿Kamyonet denize düştü: 1 ölü
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Dalakotu bitkisi mide hastalıklarına iyi geliyor
﻿Dalakotu bitkisi mide hastalıklarına iyi geliyor
﻿Dalakotu bitkisi mide hastalıklarına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.