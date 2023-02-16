Ünlü televizyoncudan deprem yorumu: Bu yıkım imar barışının sonucudur

Independent’ta yer alan habere göre; yıkıcı depremden bir haftayı aşkın bir süre sonra Türkiye ve Suriye'deki molozların ortasında olağanüstü kurtarmalar yapılmaya çalışılıyor.

Aynı zamanda, insan yapımı başarısızlıklar ve bunların 41.000'den fazla ölü sayısına nasıl katkıda bulunduğu hakkında giderek daha fazla soru soruluyor.

Independent Television News'ten Peter Smith, Türkiye'nin güneyindeki Kahramanmaraş'tan haber yapıyor.

“BU YIKIM İMAR BARIŞININ SONUCUDUR”

Smith, Türkiye’deki depremlere ilişkin yorumunda şu ifadeleri kaydetti:

1999 Türkiye depreminden sonra, Haber ekipleri kalitesiz inşaat uygulamalarına dair kanıtlar ortaya çıkardı. Halkın tepkisi o kadar şiddetliydi ki, üç yıl sonraki seçimlerde önemli bir sorun haline geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, binaları daha güvenli hale getirme sözü vererek iktidara geldi. Katı bina kodları tanıtıldı. Ama sonra, beş yıl önce, zayıflayan bir ekonomiye yanıt olarak, Türk hükümeti bu kurallarla ilgili bir af çıkardı. Yeni gelişmeler, bilinen deprem bölgelerinde bile artık bu katı kurallara uymak zorunda değildi.

Kaliteli inşaatın yarattığı fark bundan daha iyi gösterilemez. Enkazın ortasında, bir binanın duvarlarında neredeyse hiç çatlak yok. Bu bina Türkiye'nin mühendisler birliğine ait. Yıllardır tehlikeli binalara karşı uyarıda bulundular.