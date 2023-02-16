16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ünlü televizyoncudan deprem yorumu: Bu yıkım imar barışının sonucudur

Ünlü televizyoncudan deprem yorumu: Bu yıkım imar barışının sonucudur

Independent Television News'ten Peter Smith, Türkiye’deki depremlere ilişkin “Bu yıkım imar barışının sonucudur” yorumunu yaptı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 11:00
Takip Et

Independent Television News'ten Peter Smith'in deprem yorumu: Bu yıkım imar barışının sonucudur

Ünlü televizyoncudan deprem yorumu: Bu yıkım imar barışının sonucudur
+
Aa
-

Independent’ta yer alan habere göre; yıkıcı depremden bir haftayı aşkın bir süre sonra Türkiye ve Suriye'deki molozların ortasında olağanüstü kurtarmalar yapılmaya çalışılıyor.

Aynı zamanda, insan yapımı başarısızlıklar ve bunların 41.000'den fazla ölü sayısına nasıl katkıda bulunduğu hakkında giderek daha fazla soru soruluyor.

Independent Television News'ten Peter Smith, Türkiye'nin güneyindeki Kahramanmaraş'tan haber yapıyor.

“BU YIKIM İMAR BARIŞININ SONUCUDUR”

Smith, Türkiye’deki depremlere ilişkin yorumunda şu ifadeleri kaydetti:

1999 Türkiye depreminden sonra, Haber ekipleri kalitesiz inşaat uygulamalarına dair kanıtlar ortaya çıkardı. Halkın tepkisi o kadar şiddetliydi ki, üç yıl sonraki seçimlerde önemli bir sorun haline geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, binaları daha güvenli hale getirme sözü vererek iktidara geldi. Katı bina kodları tanıtıldı. Ama sonra, beş yıl önce, zayıflayan bir ekonomiye yanıt olarak, Türk hükümeti bu kurallarla ilgili bir af çıkardı. Yeni gelişmeler, bilinen deprem bölgelerinde bile artık bu katı kurallara uymak zorunda değildi.

Kaliteli inşaatın yarattığı fark bundan daha iyi gösterilemez. Enkazın ortasında, bir binanın duvarlarında neredeyse hiç çatlak yok. Bu bina Türkiye'nin mühendisler birliğine ait. Yıllardır tehlikeli binalara karşı uyarıda bulundular.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
3
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
4
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
5
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
6
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
7
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿11 müteahhit ve mühendisten 5'i tutuklandı
﻿11 müteahhit ve mühendisten 5'i tutuklandı
﻿11 müteahhit ve mühendisten 5'i tutuklandı
﻿Galatasaray'dan Erce Kardeşler hamlesi. Günay Güvenç'ten vazgeçildi
﻿Galatasaray'dan Erce Kardeşler hamlesi. Günay Güvenç'ten vazgeçildi
﻿Galatasaray'dan Erce Kardeşler hamlesi. Günay Güvenç'ten vazgeçildi
﻿Depremzede çocuklara moral
﻿Depremzede çocuklara moral
﻿Depremzede çocuklara moral
﻿Yunanistan’dan 4 TIR yardım yola çıktı
﻿Yunanistan’dan 4 TIR yardım yola çıktı
﻿Yunanistan’dan 4 TIR yardım yola çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.