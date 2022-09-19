19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hastane kuyruğu vatandaşlar isyan ettirdi. İktidar ise binalarla övünüyor

Hastane kuyruğu vatandaşlar isyan ettirdi. İktidar ise binalarla övünüyor

Nizip Devlet Hastanesi'nde muayene olmak için hastaneye gelen vatandaşlar kuyruklara isyan etti. Öte yandan hastanede doktor eksiği bulunduğu da ifade edildi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 13:30
Takip Et

Nizip Devlet Hastanesi'ndeki kuyruk vatandaşları isyan ettirdi. İktidar yeni hastane binalarıyla övünüyor

Hastane kuyruğu vatandaşlar isyan ettirdi. İktidar ise binalarla övünüyor
+
Aa
-

İktidar, yeni hastane binalarıyla övünürken hastanelerde doktorların ve cihazların yetersizliği nedeniyle sorunlar yaşanıyor. Erdoğan açılan yeni şehir hastaneleri ile hastanelerdeki sorunların çözüldüğünü iddia etse de görüntüler tam tersinin yaşandığını ortaya koydu.

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde, muayene ve tahliller için oluşan uzun kuyruklar vatandaşların tepkisini çekti.

Anka'nın aktardığına göre; geçen hafta Sağlık Bakanlığı'nın hastane randevuları için müracaat eden vatandaşlara "30 günde en fazla üç randevu alabilirsiniz" mesajı gündeme gelmiş, hastane kuyruklarına vatandaşlar tepki göstermişti. Benzer görüntüler, bu sabah Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde de yaşandı.

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde uzun kuyrukların oluşması muayene ve tahlil için hastaneye gelen vatandaşların tepkisine neden oldu. Muayene olmak için gelen vatandaşlar ultrason ve röntgen için sıra alımlarının durduğunu ve mağdur oldukları ifade etti.

Öte yandan doktor sayısının da eksik olduğunu ifade eden vatandaşlar, enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekimin sadece haftanın 1 günü hastanede olduğunu belirtti.

Hastanede her gün benzer bir durum yaşandığını ifade eden vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı’nın soruna çözüm bulmasını istedi.

SAĞLIK BAKANI'NIN YURT DIŞINDA HASTANE AÇACAĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İngiltere'de hastane açmak için girişimlerde bulunduğunu öne sürdü.

Çömez şöyle aktardı:

Türkiye’de sadece sağlık turizmi için hastane açmak isteyen yatırımcılar var fakat devlet tarafından ruhsat verilmiyor. Bu ruhsatı almak için de çok büyük çabalar harcamanız ve milyonlarca lira para ödemeniz gerekiyor. . Dünyanın hiç bir modern ülkesinde sağlık hizmeti verecek olan işletmelere bu tür ruhsat ücretleri ile engel konulmaz. Bunun da temel sebebi, sağlık bakanının kendisinin hastaneler zincirinin olmasıdır.

Fakat ilginç olan şu ki; Sayın Sağlık Bakanı kendisi de yurt dışında arayış içerisinde. Geçtiğimiz aylarda sağlık bakanının hastanesinden yetkililer geldi ve beni ziyaret ettiler ve İngiltere'de nasıl hastane açabilecekleri konusunda benden destek ve yardım istediler. 'Ben tabii ki size yardımcı olurum ama bakanın benimle olan temasınızdan haberi var mı?' dedim. 'Öncelikle benim kim olduğumu bilmiyorsanız size hatırlatayım' dedim. Kendimle ilgili detayı verdikten sonra ilişkilerini kestiler.

Fakat daha sonra başka bir İngiliz kaynakla iletişime geçip İngiltere’de hastane kurmak için bir çaba içerisine yeniden girdiler, ilginç olan şudur ki; İngiltere’de temas ettikleri yapı geldi yine beni buldu. Dolayısıyla yurt dışı deneyimleri olmadığından Sağlık Bakanımız şuan İngiltere’de hastane açamadı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

mmt
19.09.2022 13:49
itiraz yok bu millete yakışır.  
 
İzmirli
19.09.2022 13:42
Şimdi secimlerde kime oy vermişler diye baktim. Yüzde 54 ak parti demişler. O zaman beter olun acımam size hadi yallah anca gidersiniz  
 
Korkuyorum
19.09.2022 13:38
Cimer den sonucu kahvahanenin camına as. Millet okusun gerçekleri görsün  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
1
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
2
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
3
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
4
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
5
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
6
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
﻿Devlet Bahçeli: Vahdettin kusurları olsa da hain değildir. Vahdettin, Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkarmıştı. İngiliz Muhipler Cemiyeti üyesiydi
7
﻿Devlet Bahçeli: Vahdettin kusurları olsa da hain değildir. Vahdettin, Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkarmıştı. İngiliz Muhipler Cemiyeti üyesiydi
﻿Devlet Bahçeli: Vahdettin kusurları olsa da hain değildir. Vahdettin, Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkarmıştı. İngiliz Muhipler Cemiyeti üyesiydi
﻿Alanya'da orman yangını
﻿Alanya'da orman yangını
﻿Alanya'da orman yangını
﻿Trabzonspor fırtınası Abdullah Avcı'yla birlikte sert esiyor
﻿Trabzonspor fırtınası Abdullah Avcı'yla birlikte sert esiyor
﻿Trabzonspor fırtınası Abdullah Avcı'yla birlikte sert esiyor
﻿Çiftçi topraktan kaçıyor. SGK verileri işte o gerçeği gözler önüne serdi
﻿Çiftçi topraktan kaçıyor. SGK verileri işte o gerçeği gözler önüne serdi
﻿Çiftçi topraktan kaçıyor. SGK verileri işte o gerçeği gözler önüne serdi
﻿Dr. Dörtbaş: Romatizma genetik olabilir
﻿Dr. Dörtbaş: Romatizma genetik olabilir
﻿Dr. Dörtbaş: Romatizma genetik olabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.