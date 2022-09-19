Hastane kuyruğu vatandaşlar isyan ettirdi. İktidar ise binalarla övünüyor

İktidar, yeni hastane binalarıyla övünürken hastanelerde doktorların ve cihazların yetersizliği nedeniyle sorunlar yaşanıyor. Erdoğan açılan yeni şehir hastaneleri ile hastanelerdeki sorunların çözüldüğünü iddia etse de görüntüler tam tersinin yaşandığını ortaya koydu.

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde, muayene ve tahliller için oluşan uzun kuyruklar vatandaşların tepkisini çekti.

Anka'nın aktardığına göre; geçen hafta Sağlık Bakanlığı'nın hastane randevuları için müracaat eden vatandaşlara "30 günde en fazla üç randevu alabilirsiniz" mesajı gündeme gelmiş, hastane kuyruklarına vatandaşlar tepki göstermişti. Benzer görüntüler, bu sabah Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde de yaşandı.

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde uzun kuyrukların oluşması muayene ve tahlil için hastaneye gelen vatandaşların tepkisine neden oldu. Muayene olmak için gelen vatandaşlar ultrason ve röntgen için sıra alımlarının durduğunu ve mağdur oldukları ifade etti.

Öte yandan doktor sayısının da eksik olduğunu ifade eden vatandaşlar, enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekimin sadece haftanın 1 günü hastanede olduğunu belirtti.

Hastanede her gün benzer bir durum yaşandığını ifade eden vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı’nın soruna çözüm bulmasını istedi.

SAĞLIK BAKANI'NIN YURT DIŞINDA HASTANE AÇACAĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İngiltere'de hastane açmak için girişimlerde bulunduğunu öne sürdü.

Çömez şöyle aktardı:

Türkiye’de sadece sağlık turizmi için hastane açmak isteyen yatırımcılar var fakat devlet tarafından ruhsat verilmiyor. Bu ruhsatı almak için de çok büyük çabalar harcamanız ve milyonlarca lira para ödemeniz gerekiyor. . Dünyanın hiç bir modern ülkesinde sağlık hizmeti verecek olan işletmelere bu tür ruhsat ücretleri ile engel konulmaz. Bunun da temel sebebi, sağlık bakanının kendisinin hastaneler zincirinin olmasıdır.

Fakat ilginç olan şu ki; Sayın Sağlık Bakanı kendisi de yurt dışında arayış içerisinde. Geçtiğimiz aylarda sağlık bakanının hastanesinden yetkililer geldi ve beni ziyaret ettiler ve İngiltere'de nasıl hastane açabilecekleri konusunda benden destek ve yardım istediler. 'Ben tabii ki size yardımcı olurum ama bakanın benimle olan temasınızdan haberi var mı?' dedim. 'Öncelikle benim kim olduğumu bilmiyorsanız size hatırlatayım' dedim. Kendimle ilgili detayı verdikten sonra ilişkilerini kestiler.

Fakat daha sonra başka bir İngiliz kaynakla iletişime geçip İngiltere’de hastane kurmak için bir çaba içerisine yeniden girdiler, ilginç olan şudur ki; İngiltere’de temas ettikleri yapı geldi yine beni buldu. Dolayısıyla yurt dışı deneyimleri olmadığından Sağlık Bakanımız şuan İngiltere’de hastane açamadı.