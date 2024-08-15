Numan Kurtulmuş Mahmud Abbas'a silah hediye etti

Kaynak: DHA
Numan Kurtulmuş Mahmud Abbas'a silah hediye etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yapmak için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmenin ardından Abbas'a, Kur'an-ı Kerim, silah ve Filistin bayrağı hediye etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu’nda konuşmak için Türkiye'ye ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, yapılan görüşmenin ardından Abbas'a, Kur'an-ı Kerim, Türk yapımı bir silah ve Filistin bayrağı hediye etti. Kurtulmuş, Abbas’a hediyelerini verdikten sonra Örfümüzde silahın, bayrağın ve Kur'an-ı Kerim’in davaya sadakatin remzi olduğunu, böylece Filistin davasına bağlılığımızı teyit etmiş ettiklerini ifade etti.

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Öte yandan TBMM Başkanı Kurtulmuş, günün hatırasına Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından tasarlanan üzerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Filistin kefiyesinin remzi, Filistin bayrağının renkleri, TBMM logosunun bulunduğu atkı da hediye etti.

Atkıla, günün hatırasına TBMM Genel Kurulu’ndaki milletvekillerine ve davetlilere de verildi. Öte yandan ziyaret hatrına bastırılan hatıra pul da Kurtulmuş tarafından Abbas’a verildi.

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ERDOĞAN İLE DE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan, TBMM Genel Kurulu'ndaki Filistin konulu olağanüstü toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü. Yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meclis başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de yerini aldı.

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