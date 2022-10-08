Giresunspor'dan hakeme tepki: Kurallar mı değişti?

Giresunspor, Beşiktaş karşısında son dakikada Oğulcan Çağlayan'ın vuruşunda topun ağlarla buluşmasına çok sevindi. Ancak hakem VAR'ın kararıyla ofsayt olduğunu belirterek golü geçerli saymadı.

Pozisyonu kahramanı Oğulcan Çağlayan, pozisyonla ilgili şunları söyledi:

"Maç oynanırken oyun kuralları değişmediyse, elin önde olunca ofsayt olmayacağını biliyorum. Yanlış biliyorsam affola. Hakem hocamız benim ofsayt olmadığını, Hayrullah'ın elinin ofsayt olduğunu söyledi. Pozisyon ofsayt değil. Hayrullah'ın sadece eli önde"