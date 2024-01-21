Okan Buruk şampiyonluk ateşini yaktı. Galatasaray taraftarına flaş çağrı yaptı

Galatasaray’ın teknik patronu Okan Buruk, Trabzonspor karşısında aldıkları 5-1’lik galibiyetin ardından konuştu:

"Maçın başında kötü değildik. İlk yarıda sonlara doğru 10 dakika kadar dengemizi kaybettik. İkinci yarıda daha baskılı ve sakin oynamamız gerektiğini söyledik. Gol atmakta zorlanıyorduk ama bu sefer 5 gol bulduk. Bir de iptal edilen golümüz vardı, 6 olabilirdi.”

“TRABZON DEPLASMANI KOLAY DEĞİL”

“Trabzonspor deplasmanı kolay değil. Rakip eksik olsa bile zaman zaman üzerimize geldiler. 2-0’ı yakalayınca maçı koparttık. Oyuncularımı kutluyorum. Temmuz’dan beri maç yapıyoruz. Güvendiğimiz bir kadromuz var. Zaha’nın, Kaan’ın performansları… Farklı mevkilerde oynattık.”

“OYUNCULARIMIZA HAKSIZLIK YAPIYORUZ”

“Çok sabırsız davranıyoruz, oyuncularımıza haksızlık yapıyoruz. Sosyal medyada çok eleştiriliyorlar. Ndombele geçen hafta eleştirildi. Zaha, Icardı, Sanchez ve Icardi de eleştirildi. Galatasaraylılar, oyuncularına sahip çıksınlar. Sabır lazım, daha iyi olacağız.”

“BÜYÜK MAÇLARDA BAŞARILIYIZ”

“Kaybettiğimiz maç sayısı çok az. Bu sezon 1 maç kaybettik. Geçen sezon 4 maç kaybettik. Büyük takımlara karşı oynamak daha farklı oluyor. Konsantrasyonumuz daha yüksek oluyor. Diğer maçlarda bazen konsantrasyon kaybı yaşayabiliyoruz. Karşımızda daha çok savunma yapan takımlar oluyor. Büyük maçlarda başarılıyız, geçen senenin şampiyonuyuz.”

“G.SARAY TARİHİNDE EN İYİ PERFORMANS”

“Belki de ligde Galatasaray tarihinin en iyi performansını sergiliyoruz. Oyuncularımıza sahip çıkalım. Her gün daha fazla uyum sağlıyorlar. Zaha attığı gollerin yanında savunmada da iki golü engelleyen müdahaleler yaptı.”

“ŞAMPİYONLUK İÇİN KENETLENELİM”

“Bu tür oyunculara sahip olduğumuz için şanslıyız. Sürekli ellerinden geleni yapıyorlar. Geçen sezon Başakşehir maçından sonra havaya girmiştik. Taraftarımızın desteğiyle yine başarıya ulaşacağız. Bizim kenetlenmeye ihtiyacımız var. Camiamızın kenetlenmeye ihtiyacı var. Şampiyonluk için hep beraber doğru bir yürüyüş yapalım. Herkesi bu yürüyüşe davet ediyorum.”